新冠肺炎｜美國FDA批准緊急使用強生單劑式疫苗　屬當地第三款

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-28 07:47

美國食品和藥物管理局（FDA）2月27日決定，授權強生公司（Johnson & Johnson）研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的緊急使用許可，是繼繼輝瑞（Pfizer）與BioNTech及莫德納（Moderna）之後，第三款在美國獲准使用的疫苗。

FDA指，強生疫苗對阻止出現嚴重病徵、入院及死亡帶來巨大保障，稱研究顯示單劑疫苗對防止新型冠狀病毒引起的嚴重病徵有85%效用，而且在變種病毒株流行的南非等地亦有強大保護力，因此決定授權向18歲或以上人士緊急使用。

而在FDA公布決定前，美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任、傳染病專家福奇（Anthony Fauci）認為，如果有更多高效用的疫苗投入使用，對抗疫情況更加有利。

強生的疫苗獲FDA放行後，最快可以在3月1日有數百萬劑疫苗運到美國各州份，並預計在3月底會有2,000萬劑供應，夏天時則達到1億劑。同時該公司正尋求歐盟及世衛（WHO）的使用許可，目標是在2021年底前向全球提供10億劑疫苗。

由多名醫生、傳染病專家及醫學研究員組成的FDA的顧問小組在26日一致認為，強生的疫苗對18歲以上人士所帶來的好處大於風險，因此建議FDA向該疫苗開綠燈。

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