紐約州長科莫再被另一名前助理指控性騷擾

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-02-28 11:58

紐約州長科莫（Andrew M. Cuomo）接連陷入醜聞，美國傳媒2月27日報道，再多一名前助理指控他性騷擾。

《紐約時報》2月27日報道，紐約州長科莫的第二名前助理指控他性騷擾，稱他問了她有關性生活的問題，她在戀愛關係中是否實行一夫一妻制，以及她是否與年長男性發生過性關係。

這名前助理名叫貝內特（Charlotte Bennett），曾在科莫政府擔任行政助理和衛生政策顧問，直到2020年11月離職。她吿訴《紐約時報》，2020年春末，在該州抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的鬥爭最激烈的時候，州長性騷擾了她。

25歲的貝內特說，最令人不安的事件發生在6月5日，當時她和科莫單獨在州議會辦公室。在本周的一系列採訪中，她說，州長曾問她許多關於她私人生活的問題，包括她是否認為年齡差異影響戀愛關係，並說他願意與20歲左右的女性發展關係。貝內特將這些言論理解為發生性關係的明確暗示。

貝內特說，在6月的那次會面中，63歲的州長還向她抱怨說，在新冠肺炎大流行期間他很孤獨，說他「甚至都不能擁抱任何人」，然後才把注意力轉向了貝內特。她說，科莫問她，「我上一次擁抱的人是誰？」貝內特說，她試圖迴避這個問題，回答說她懷念擁抱父母。

科莫另一名前助理博伊蘭的照片，點擊圖集瀏覽：

貝內特說，科莫從未試圖觸碰過她，但整件事的訊息對她來說是明確無誤的。「我知道州長想和我上床，所以感到非常不舒服和害怕。當時想知道我該怎麼擺脱這個局面，還以為我的工作就到此為止了。」

科莫2月27日在給《紐約時報》的一份聲明中說，他認為自己一直在扮演導師的角色，「從來沒有向貝內特示好，我也從來沒有打算採取任何不恰當的行動。」他說，他已要求對此事進行獨立審查，並要求紐約民眾等待調查結果，不要先做出任何判斷。

科莫亦被前幕僚博伊蘭（Lindsey Boylan）指控性騷擾。博伊蘭2月24日披露稱，科莫曾經強吻她，並會撫摸她的下腰、手臂和腿部，甚至提出一起玩脫衣撲克。