巴菲特致股東公開信：永遠不要沽空美國

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-28 21:40

2月27日，股神巴菲特（Warren Buffett）在巴郡-哈撒韋公司（Berkshire Hathaway Cooperation）官網公布每年一度的致股東公開信。

90歲的巴菲特仍然是「美國夢」的堅定信徒，他在2月27日備受關注的年度股東信中稱「永遠不要做空美國」。

巴菲特在信中分享了一個事實來說明巴郡的美國信譽。他說，該集團在美國擁有的資產（房地產、工廠和設備）比美國其他任何公司都要多。這位億萬富翁強調了巴郡的兩家全資美國企業——BNSF鐵路公司和巴郡哈撒韋能源公司（BHE）——儘管在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間需求大幅下降，但這兩家公司在2020年仍盈利83億美元。

巴菲特看好美國經濟前景。（視覺中國）

巴菲特提醒投資者，儘管人們對沿海地區的關注很多，但奇跡確實會在美國中部地區發生。畢竟，這位傳奇人物在內布拉斯加州的奧馬哈創立了他的企業集團，而他的總部仍然設在該州。「美國到處都是成功的故事，」這位富有傳奇色彩的投資者說，「自從我們國家誕生以來，那些有理想、有抱負、通常只有微薄資本的人，通過創造新東西或用舊東西改善顧客體驗，取得了超出他們夢想的成功。」

巴菲特的這封年度信是他60年來的傳統。在美國前所未有的經濟刺激措施之後，股市從疫情的谷底出現了歷史性反彈，巴菲特的這封年度信為市場提供了新的展望。

隨着市場的復甦，巴菲特開始了一些逢低吸納。他最近在雪佛龍公司（Chevron Corporation）持有相當大的頭寸，這是典型的價值型投資，同時還增持了Verizon和一些藥品股。蘋果公司（Apple）仍是巴郡集團最大的普通股投資，2020年在抵消疫情對巴郡鐵路和保險業務造成的損害方面發揮了重要作用。