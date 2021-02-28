緬甸示威27天　18死逾30傷迄今最多　仰光與曼德勒「恍如戰場」

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-28 22:30

緬甸反政變示威2月28日踏入第27天，警方連續第2天鎮壓國內示威者。聯合國人權事務高級專員辦事處（Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights）說，有18名示威者於當天死亡。這是示威至今死傷最嚴重的一天。

多地民眾28日響應網上號召，繼續上街聚集，大批警員和士兵同日早上出動，在全國數處面對正在聚集的人群時，都上前驅散。

聯合國人權事務高級專員辦事處指，據辦事處搜集到的可靠資料，整天最少18人死亡，逾30人受傷。

↓解放羅興亞聯盟（Free Rohingya Coalition）聯席創辦人Ro Nay San Lwin在Twitter推文，稱仰光的「和平示威者在嘗試躲避殘酷的軍警」。

Peaceful protesters trying to escape the brutality of #Myanmar police and military— in front of Yuzana Plaza, Yangon. #WhatsHappeninglnMyanmar #MilkTeaAlliance #Feb28Coup pic.twitter.com/chK1PR8WM7 — Ro Nay San Lwin (@nslwin) February 28, 2021

↓緬甸天主教樞機主教貌波（Charles Maung Bo）在社交媒體Twitter發文稱，緬甸就如一個戰場。

Myanmar is like a battlefield.

Catholics pray in public.

Photos by @MyanmarRva fb pic.twitter.com/ftQ9gJJc6p — Cardinal Charles Bo (@CardinalMaungBo) February 28, 2021

緬甸自由記者姆拉覺都（Mratt Kyaw Thu，譯音）說，軍警隨機對着住宅開槍，到處都是催淚氣體，很多人只好躲進最近的樓房內，他不知道如何用言語形容今天在仰光的狀況，只能說是「戰場」。

緬甸反政變示威：圖為2月28日緬甸曼德勒的示威者向警方投擲磚頭。（AP）

路透社28日引述目擊者報道，警方當天早上出動，佔據仰光（Yangon）主要示威場地，當時示威者開始聚集時，他們進行拘捕。

法新社同日引述示威者Amy Kyaw稱，她在仰光市中心一個社區參加示威。她稱當人們到達示威場地時，警方在未有事先警告的情況下開始開槍。

路透社引述一名醫院醫生指，仰光1名胸口有槍傷的男子送院，其後已經死亡。

緬甸反政變示威：圖為2月28日緬甸曼德勒的示威者在警方到達示威場地時高叫口號。（AP）

社交媒體上的直播片段顯示，保安部隊在仰光利用催淚氣體、水炮驅散人群。第二大城市曼德勒（Mandalay）警方動用水炮。

法媒引述醫護義工Pyae Zaw Hein及當地媒體Dawei Watch報道，當保安部隊在南部城市土瓦（Dawei）的集會展開行動時，3名男子死亡，至少20人受傷。

緬甸自由記者拉覺都發布警方向示威者推進以及開槍的影片：

30 mins ago in Sanchaung: This footage shows how the police approached to the demonstrators and shoot. #MilkTeaAllianceMyanmar pic.twitter.com/TY1CAjleEW — Mratt Kyaw Thu (@mrattkthu) February 28, 2021

土瓦位於德林達依省（Tanintharyi），是緬甸的經濟特區。土瓦是參照中國深圳建構而成。

Pyae Zaw Hein說，3人身中槍死亡，傷者則是被橡膠子彈擊傷。他稱可能尚有更多傷亡，因為續有人被送進來。