美媒：美國正籌組多個聯盟抗衡中國科技發展

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-01 10:15

美國拜登（Joe Biden）政府據報為保持對中國在科技上的領先，正籌組多個聯盟。美官員稱，由於一些國家擔心得罪中國，美國政府可能不會宣布它們的參與。

圖為2月24日，美國總統拜登在白宮簽署與美國供應鏈有關的行政命令。（AP）

據美國《華爾街日報》2月28日報道，拜登計劃讓多個國家聯合起來，共同研發技術。拜登政府上述做法的目標是在半導體、人工智能和其他預計將決定未來世界經濟和軍事的先進科技方面領先中國。

美國政府高級官員說，拜登政府與美國盟友的初步對話已經開始，不過預計需要數月時間。

美國政府一名高級官員說，美國計劃根據這個問題組建不同的聯盟，這是一種模塊化的做法。各個不同的聯盟一般將包括七國集團（G7）中的大多數工業大國，以及其他一些國家，這種想法有時被稱為「民主10」（Democracy 10）或「技術10」（Tech 10）。

例如，一個專注於人工智能的聯盟可能包括以色列，以色列的研究人員被認為是該領域的領導者。一個涉及出口管制的國家可能包括印度，以確保阻止中國進口某些技術。

這位高級官員說，為了鼓勵那些不願得罪中國的國家加入聯盟，美國政府可能不會宣布它們的參與。

被認為適合結成聯盟的領域包括出口控制、技術標準、量子計算、人工智能、生物技術、5G電信和監管監視技術的規則。技術專家說，這個名單需要縮小。

報道指出，半導體技術是拜登政府的首要任務，因為電腦晶片為現代經濟提供動力。將台灣加入到半導體技術的聯盟中，將加劇北京方面的焦慮。