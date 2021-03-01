日本政府示意可對接近釣魚島中方船隻進行射擊　外界擔憂事態升級

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-01 16:31

就中國實施新《海警法》及進出釣魚島（日稱尖閣諸島）水域日增，日本政府提及，若中國海警船隻在釣魚島強行登陸，將可能對對方進行「危害射擊」。外界擔憂雙方警告動武會導致事態升級。

中國目前擁有多艘萬噸級執法船，在東海、南海等海域進行巡視。圖為2017年4月6日，中國海警船在黃巖島（菲律賓稱帕納塔格礁）海域附近巡航。（Reuters）

在中國政府允許海警使用武器的新《海警法》實施後，日本政府在2月25日提及自衛隊可能採取「危害射擊」應對。所謂「危害射擊」，是指對無視命令的外國船隻進行可導致損傷的實際射擊，即對對方艦隻開炮。

日方的回應被指是針對中方允許海警使用武器的條款，但有擔憂指事態會因此升級。日本共同社報道，指中國自新《海警法》實施以來，中方海警船駛入釣魚島的天數達到6天，是1月的兩倍。而對方海警船搭載類似機關炮的裝置，還做出試圖接近日本漁船的動作，都讓現場日方的警備船擔憂出現一觸即發的緊張局面。

報道引述防衛省幹部不安地表示，一發槍響都有可能發展為大規模的軍事行動。

日本防衛相岸信夫27日，再度強調「尖閣諸島是日本領土，必須切實防衛」，但對自衛隊的危害射擊有所保留，稱要根據個別情況作出判斷。