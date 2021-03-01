緬甸政變 | 昂山素姬以視像形式出庭　律師稱她看來健康

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-03-02 09:03

3月1日，緬甸國務資政昂山素姬以視像方式出現在首都內比都的法庭上面對指控。

據法新社3月1日報道，昂山素姬的律師表示，她看起來健康。路透社報道稱，下一次聽證會將在3月15日舉行。

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緬甸最高法院律師吳代貌貌3月1日表示，除了之前基於違反《緬甸進出口法》和《緬甸災害管理法》對昂山素姬的指控外，緬甸警方又追加了依據緬甸刑法第505條和《電信法》67條的兩項指控。

《衛報》報道稱，自從一個月前被軍方拘留以來，昂山素姬一直未公開露面。現在她面臨着四項法律指控。如果罪名成立，她可能會被禁止參加未來的選舉。

2021年2月28日，泰國的反政府示威者，連同當地的緬甸人一同參與集會示威，手舉「奶茶聯盟」的標誌。」奶茶聯盟」是由泰國、香港和台灣網民2020年組成的組織，意旨同樣愛喝奶茶的三地人民。（Reuters）

據此前報道，緬甸軍警2月28日在緬甸各地對抗議政變的示威群眾開槍，造成至少18人死亡，逾30人受傷。緬甸聯邦議會代表委員會駐聯合國代表薩薩接受英媒訪問時稱，他們正計劃組建臨時政府，與緬甸軍政府抗衡。

2021年3月1日，昂山素姬第二次出庭再被追加新指控。圖為2月15日，工程師們在緬甸曼德勒舉行反政變遊行，他們舉着印有被廢黜的緬甸領導人昂山素姬的海報。（AP）

此外，2月28日，亞洲各地舉行聲援緬甸反軍事政變示威者的集會。台北、曼谷、墨爾本、香港等地民眾紛紛走上街頭，揮舞代表「奶茶聯盟（MilkTeaAlliance）」的標誌與旗幟，響應緬甸民運人士。