英國王室｜菲臘親王轉院　英媒：接受心臟檢查

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-01 21:52

兩周前因感不適、為安全起見入院的英國菲臘親王（Prince Philip），3月1日轉送另一醫院。路透社1日稱，他轉院是為接受心臟檢查。英國天空電視台稱，他因受感染繼續就醫。

白金漢宮發聲明稱：「公爵依然是感覺舒適的，他對治療有反應，但仍預期留在醫院，至少直到周末。」

菲臘親王是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的丈夫，現年99歲。他16日晚入院時，自行步進倫敦市中心馬里波恩（Marylebone）的國王愛德華七世醫院（ King Edward VII's Hospital）。白金漢宮消息人士表示，經諮詢過醫生後，他將留院觀察，並指是醫生基於謹慎而作出的決定。

菲臘親王：3月1日一輛救護者停在英國倫敦國王愛德華七世醫院後門。員工在救護車入口附近撐起雨傘，想藉此防止菲臘親王被拍到。他2周前因不適來到這家醫院就醫，3月1日轉往另一間醫院。（AP）

英國廣播公司（BBC）2月19日引述王室消息人士稱，他精神良好，將留院觀察和休息至下周。

白金漢宮2月23日稱，菲臘親王會再留院數天，他因受到感染要接受治療，但與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）無關。

英國王室2020年11月20日在社交媒體上發布英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）與丈夫菲臘親王（Prince Philip）的合照，當天是2人結婚73周年紀念日。（Instagram@theroyalfamily）

↓相關圖輯：英女王與菲臘親王1947年結婚時的場景，點擊圖輯放大觀看：