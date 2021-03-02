薩爾科齊或成第一位被判囚法國前總統　有機會於家中服刑

撰文： 許懿安 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-02 04:14

法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）3月1日被裁定賄賂法官及以權謀私罪成，被判監3年、緩刑2年。法媒引述薩爾科齊代表律師稱，當事人將上訴，整個過程或需時數年。在此之前，他仍是自由之身。

他成為法國第五共和國第2名被判貪污罪成的前總統，或將成為首位被囚的前總統。英國廣播公司（BBC）3月2日稱，如他上訴不成功，他可在家中服刑1年，期間佩戴電子追蹤儀器。

俄羅斯衛星通訊社引述法庭方面稱，他會有機會要求在家服刑，期間配戴電子手環。

66歲的薩爾科齊於2007年至2012年間擔任總統。路透社稱，他與律師埃爾佐格（Thierry Herzog）被指控嘗試賄賂法官阿齊貝爾（Gilbert Azibert）及以權謀私，以換取獲得有關其總統選舉財政調查的內部消息。薩爾科齊被指以一份在摩納哥的高薪厚職賄賂阿齊貝爾。

埃爾佐格及阿齊貝爾同日被判入獄3年，緩刑2年。

薩爾科齊有10天時間提出上訴。他否認自己違法。

警方截聽到他的對話當中，他向埃爾佐格稱會擢升阿齊貝爾。被「勾線」的號碼，是以假名開設的。

薩爾科齊的法律團隊將辯稱，用來指控這位前總統的證據是非法取得的——是正巧竊聽到一名男子與其律師機密的電話對話。

薩爾科齊涉嫌在2012年總統大選期間，隱瞞競選超支作假帳，將出庭受審。（路透社）

此案在法國而言，是它二戰後一個標誌性案件。唯一的案例是前總統希拉克（Jacques Chirac）被控在擔任巴黎市長期間，2011年為盟友在巴黎市政廳安排2個白支薪水的虛假職位，他取後被判緩刑2年。希拉克在2019年去世。

薩爾科齊涉及法律訴訟已非新聞。他涉在2012年競選總統期間隱瞞競選超支作假帳，案件2021年3月開審。檢察官亦在調查他2007年收受利比亞獨裁者卡達菲（Muammar Gaddafi）大額資助。