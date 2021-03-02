緬甸政變｜英國與印尼外長通話：需與東盟合作解決危機

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-02 06:44

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）3月2日在Twitter發文，稱與印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）通話，說兩者在應對緬甸局勢方面需合作。

Indonesia's Foreign Minister @Menlu_RI and I spoke today about the need to work together and with @ASEAN to resolve the crisis in Myanmar and restore democracy. — Dominic Raab (@DominicRaab) March 1, 2021

藍韜文推文中指出，除了英國及印尼合作，亦需與與東盟（ASEAN）聯手，解決緬甸政局危機以及恢復民主。

緬甸政變：圖為3月1日，美聯社發布一張影片截圖，相中可見身在仰光的反政變示威者在保安部隊發射催淚彈時逃開。（AP）

英國外交部網站3月1日發布他的聲明，回應過去周末緬甸軍方針對和平示威者事件。

他稱：「1個月以來，緬甸軍方為支持它所發動的政變，在使用暴力方面繼續升級，包括在過去周末殺死和平示威者。緬甸民眾想他們的聲音被聽見，以及他們在面對殘酷鎮壓時展示出莫大勇氣。」

藍韜文稱：「而在今日，緬甸民選領袖昂山素姬（Aung San Suu Kyi）再度面對有政治動機的控罪。國際社會必須盡其所能去進行施壓，以停止暴力、釋放那些被任意拘留的人，以及恢復民選政府。」