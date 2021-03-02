緬甸政變｜英國與印尼外長通話：需與東盟合作解決危機

即時國際
撰文：
最後更新日期：

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）3月2日在Twitter發文，稱與印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）通話，說兩者在應對緬甸局勢方面需合作。

藍韜文推文中指出，除了英國及印尼合作，亦需與與東盟（ASEAN）聯手，解決緬甸政局危機以及恢復民主。

緬甸政變：圖為3月1日，美聯社發布一張影片截圖，相中可見身在仰光的反政變示威者在保安部隊發射催淚彈時逃開。（AP）

英國外交部網站3月1日發布他的聲明，回應過去周末緬甸軍方針對和平示威者事件。

他稱：「1個月以來，緬甸軍方為支持它所發動的政變，在使用暴力方面繼續升級，包括在過去周末殺死和平示威者。緬甸民眾想他們的聲音被聽見，以及他們在面對殘酷鎮壓時展示出莫大勇氣。」

藍韜文稱：「而在今日，緬甸民選領袖昂山素姬（Aung San Suu Kyi）再度面對有政治動機的控罪。國際社會必須盡其所能去進行施壓，以停止暴力、釋放那些被任意拘留的人，以及恢復民選政府。」

緬甸政變｜東盟外長3月2日商緬甸局勢　馬來西亞：組織應更主動
緬甸政變｜緬甸印尼兩國外長在泰國曼谷會面
緬甸政變｜王毅與汶萊及印尼官員通話　支持「東盟方式」緩和局勢
緬甸政變｜愈多國家關注緬甸　新加坡印尼同意東盟可扮演重要角色
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。