緬甸政變｜愈多國家關注緬甸　新加坡印尼同意東盟可扮演重要角色

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-19 16:37

愈來愈多東盟（ASEAN）成員國關注緬甸局勢。新加坡與印尼2月18日同意，東盟可在促成建設性對話和協助緬甸恢復正常中扮演重要角色。

印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）當天與新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）會面。新加坡外交部其後發表聲明稱，2人支持東盟盡快召開部長級會議，幫助緬甸回復穩定。

圖為印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi，左）與新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan，右）2月18日在新加坡會面。（新加坡外交部）

蕾特諾出訪新加坡前，17日與東盟輪值主席國汶萊會面。汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）支持召開東盟會議的提議。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）5日在訪問印尼期間與印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）會面時，2人尋求東南亞國家召開特別會議，以討論緬甸政變一事。

馬來西亞是不少羅興亞難民逃難的目的地，在緬甸政變發生後，吉隆坡如何處理難民引起非政府組織注意。馬來西亞移民局長多德（Khairul Dzaimee Daud）15日表示，政府23日將派3艘海軍軍艦遣送1,200名持無效證件或逾期居留的移民回緬甸。東盟議會人權委員會（APHR）認為，馬來西亞政府應立即暫停有關計劃，稱此舉是「可惡的」（abhorrent）。

同屬東盟的泰國亦有關注緬甸局勢。《曼谷郵報》3日引述總理巴育（Prayuth Chan-ocha）表示：「我們是鄰國。我們也需要聆聽東盟的（立場）。我不想任何衝突升級，尤其是在泰國。」