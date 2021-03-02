孟晚舟引渡案｜辯方指滙豐早知華為與「星通」關係　促撤引渡案

撰文： 曹家駿 許懿安 最後更新日期： 2021-03-02 07:55

中國電訊設備商華為副董事兼首席財務官長孟晚舟引渡案，聽證會在加拿大時間3月1日於卑詩省最高法院再度展開，聆訊為期5天。案件進入最後階段辯論。 孟晚舟遭指控欺詐香港滙豐銀行（HSBC），謊稱華為子公司「星通科技」（Skycom Tech）與華為無關。華為代表律師阿達里奧（Frank Addario）反擊，指滙豐全球客戶關係經理一直知悉「星通科技」與華為的關係，表示據滙豐員工電郵顯示，華為控制「星通科技」一事早已被隨意分享。

美國指控孟晚舟2013年向滙豐做出不實陳述，謊稱華為子公司「星通科技」（Skycom Tech）與華為無關，讓滙豐為星通提供金融服務。此外，星通科技涉嫌在2009年至2014年間，與伊朗電信業者進行涉及美國商品和技術的交易，規避並違反美國對伊朗的制裁。

華為代表律師阿達里奧（Frank Addario）稱有證據顯示，針對孟晚舟的指控是顯然不可靠（manifestly unreliable）以及他想法官允許接納電郵及銀行戶口資料作為證據。阿達里奧稱，華為職員與滙豐之間的電郵顯示，銀行清楚知道華為控制另一間名為Skycom的公司，因此在銀行任何違反美國對伊朗的制裁禁令方面，孟晚舟是沒有責任。阿達里奧要求法官納證據的宣誓書，當中包括電郵、銀行帳戶資料，它們都支持辯護律師團在5月舉行的預審（committal hearing）的論點。

阿達里奧又指美國方面的指控有誤導成份，淡化了滙豐對涉事公司關係的了解，要求推翻引渡案。

案中另一爭議點是美國前總統特朗普是否有干涉案件，以及有否濫用程序，令案件無法合理地公平審訊。