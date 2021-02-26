孟晚舟在港入稟求滙豐披露資料　以用於加引渡聆訊　案下月訊

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-26 17:17

華為副董事長孟晚舟，被美國指控誤導滙豐銀行，令銀行繼續為與伊朗進行交易的「星通科技」（Skycom Tech）提供服務，正在加拿大面對引渡聆訊。她昨日（25日）入稟香港高等法院，要求香港滙豐披露多項內部文件，並讓她在引渡聆訊中使用。案件將於3月12日在高等法院進行聆訊。

原告為孟晚舟，被告為香港滙豐銀行。孟晚舟在入稟狀要求滙豐披露多項內部資料，包括滙豐在2012年12月至2015年4月間如何評估華為、「星通科技」（Skycom Tech）及空殻公司 「Canicula Holdings Ltd」對銀行聲譽、能否合乎制裁規定的影響。

孟晚舟也要求滙豐披露在2013年至2015年間，考慮是否繼續為該3間公司提供銀行服務的評估文件，以及顯示3間公司均屬於華為的文件。

華為副董事長孟晚舟正於加拿大面對引渡聆訊。(詳見下圖)

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美國指控孟晚舟2013年向香港滙豐銀行（HSBC）做出不實陳述，謊稱華為子公司「星通科技」（Skycom Tech）與華為無關，讓滙豐為星通提供金融服務。此外，星通科技涉嫌在2009年至2014年間，與伊朗電信業者進行涉及美國商品和技術的交易，規避並違反美國對伊朗的制裁。

加拿大的檢控文件中，指稱孟晚舟在2013年8月22日與滙豐高層會面，並在會面中透過PowerPoint進行解釋，並否認華為與星通的關係，而華為事後提供了該份PowerPoint的英文版。因此，孟晚舟在入稟狀亦要求滙豐披露與會議有關的文件或紀錄，或該PowerPoint。

華為早前已入稟英國法院，要求獲取滙豐銀行的內部紀錄，希望證明公司副董事長孟晚舟沒有誤導滙豐，但申請遭拒絕。

案件編號：HCMP251/2021