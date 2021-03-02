美貿易代表提名人戴琦：將努力打擊中國不公平貿易和經濟行為

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-02 08:55

美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）3月1日表示，將努力打擊一系列「不公平的」中國貿易和經濟行為，對舉行中美雙邊談判持開放態度，但「如果這些談判無效，我將毫不猶豫地採取行動」。

2021年2月25日，拜登提名的美國貿易代表人選戴琦出席參議院的聽證會。（Getty）

據英國路透社報道，美國總統拜登（Joe Biden）提名的美國貿易代表戴琦3月1日表示，她將努力打擊一系列「不公平的」中國貿易和經濟做法，並將尋求將中國審查制度視為貿易壁壘。

戴琦在對參議員提問的書面回答中表示，她將尋求在前總統特朗普（Donald Trump）與中國的第一階段貿易協議中利用執法諮詢程序，以確保保護美國知識產權。

戴琦寫道：「我願意探索廣泛的選項，來解決我們與中國不公平貿易做法的長期問題，包括雙邊談判」，「但是，如果這些談判無效，我將毫不猶豫地採取行動」。戴琦沒有說明具體的後果。

戴琦說，她將努力解決阻止美國公司在中國市場展開競爭的市場准入限制問題，包括在雲端計算領域。中國政府的審查政策也使美國企業處於不利地位，如果得到證實，她將「制定將審查制度視為貿易壁壘的貿易政策」。

美國貿易代表辦公室3月1日在向國會遞交的年度貿易議程報吿中說，拜登政府將使用一切可以使用的工具來應對中國不公平的貿易做法。

報吿還稱，拜登政府將把處理中國針對新疆維吾爾人等少數民族的「強迫勞動」專案作為一個優先事項。

報吿提到了中國限制市場准入的關稅與非關稅壁壘、政府批准的「強迫勞動」專案、諸多領域的產能過剩、利用不公平補貼和鼓勵進口替代的產業政策和出口補貼以及強制性的技術轉讓等問題。

報吿稱，拜登政府認識到，中國「脅迫性」和「不公平的」貿易做法傷害美國勞動者，威脅美國的技術優勢。拜登政府正在對美國對中國的貿易政策進行全面審議。