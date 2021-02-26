美國貿易代表人選戴琦：關稅是正當工具　另籲結束貿易競次

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-26 15:47

美國總統拜登（Joe Biden）提名戴琦（Katherine Tai）出任美國貿易代表，她2月25日出席在參議院金融委員會舉行的聽證會，稱中國須履行中美貿易協議中的承諾。她籲修改全球貿易規則，消除現時被中國利用的「灰色地帶」，還有就是結束傷害環境及勞工的與易「競次」（race to the bottom）。

彭博社稱，戴琦稱要求中國兌現承諾，是拜登政府迄今發出最強訊號，展示華府在對華貿易政策上，將不會推倒上屆政府政策、而是建基於此並發展。

戴琦沒就其對關稅、出口禁制及其他關鍵議題說明，她僅稱知道「我們現有工具箱內有何機會及限制」。當她被問及鋼及鋁材關稅時，她稱，這是「貿易工具箱中的合法工具」，但「整套政策工具」需因應集中在中國的、全球金屬生產過剩的核心問題。

圖為2月25日，獲美國總統拜登提名擔任美國貿易代表的戴琦（圖中穿黑外套女子）在國會山莊出席參議院金融委員會的提名聽證會。（AP）

彭博社25日稱，在她出席提名聽證會前取得其講詞，內有一句：「我們須致力於與別人一同努力不懈，促進和捍衛我們在公正社會中共享的自由、民主、真理和機會的價值觀。」

彭博社這句話顯示，她將在中美談判時採取強硬立場，以及暗示拜登政府的風格將是更有條理及實際的，以此與特朗普政府的混亂區分開來。

圖為2020年12月11日，戴琦獲拜登提名加入團隊，戴琦在團隊人選公開活動中發言。（Getty）

戴琦2月24日出席參議院聽證會時，稱中國同時是競爭對手，也是合作夥伴。戴琦稱美國要與中國合作應對全球挑戰。

戴琦表示中國是競爭對手，也是合作夥伴，同時中國是巨大的參與者，因此美國需要與中國合作，應對全球挑戰：「我們必須懂得如何邊走路、邊嚼口香糖、還要邊下棋。」