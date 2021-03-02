緬甸政變｜美媒：緬甸軍方曾購買許多監視科技與工具

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-02 17:54

緬甸民眾3月1日再爆發示威。美媒同日引述緬甸組織提供的文件稱，軍方曾購入許多監控技術及工具，被指用以壓制異見人士。

軍方購買監控科技和軟件

《紐約時報》1日引述由為緬甸伸張正義（Justice For Myanmar）提供、緬甸政府過去2個財政年度的預算案文件，當中顯示軍政府從境外買入大批監控科技和工具，包括以色列製造的監控無人機、歐洲的蘋果iPhone手機解鎖應用程式以及來自美國、用來入侵電腦的軟件。當中部分是西方國家禁止向緬甸出售的科技產品。

為緬甸伸張正義發言人馬亞達納爾貌（Ma Yadanar Maung）表示：「軍方正使用這些工具殘酷地鎮壓那些冒着生命危險反抗軍政府與恢復民主的和平示威者」。

圖為2月28日，泰國的反政府示威者，連同當地的緬甸人一同參與集會示威。（Reuters）

民眾3月1日繼續上街

最大城市仰光（Yangon）的示威者1日試圖在老地方、Hledan購物中心聚集，但警方施放催淚彈驅散。南部城市土瓦（Dawei）亦繼續有民眾遊行，人數較以往有所減少，但有路人在旁為他們鼓掌。

緬甸軍政府1日指，全國迄今已有1,300多名示威者被捕。孟加拉媒體《達卡論壇報》（Dhaka Tribune）2日報道，最少25名記者被捕，當中10人仍遭拘留。

軍政府2月28日開槍鎮壓示威

援助政治犯協會（AAPP）指，截至2月28日，緬甸有1,132人被捕，當中約1,000人是在28日被捕。

聯合國則稱，根據可靠消息，軍方當天開槍鎮壓示威，最少18人死亡，30多人受傷。被捕人士包括7名記者和至少28名醫務人員及學生。其中1人是美聯社記者。