緬甸政變｜軍警再開槍驅散示威者　實皆省約20傷3人情況嚴重

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緬甸3月2日繼續有民眾上街示威，抗議軍方發動政變。法國媒體報道，西北部實皆省（Sagaing）吉靈廟縣（Kale，暫譯）有安全部隊成員向示威者開槍，又以催淚彈、橡膠子彈等方法驅趕群眾。事件期間有約20人受傷，當中3人情況嚴重。

緬甸政變：圖為3月2日，緬甸實皆省吉靈廟縣一名傷者正在診所接受治療。（Reuters）

法蘭西24電視台（France 24）引述一名救援人員指，吉靈廟縣有3人遭實彈擊中，他們傷勢嚴重。他稱警方起初使用催淚彈及橡膠子彈，後來發射實彈。一名醫生指，在3名重傷傷者中，1人大腿中槍、正接受手術；1人腹部中槍、需要輸血；另1人胸部中槍。

路透社引述目擊者稱，吉靈廟縣的示威者曾向警員投擲雜物。

警員同日在仰光4個地區用閃光彈驅散示威者，當地未有傷亡報告。

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