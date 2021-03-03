FBI局長：美國國會衝擊事件是本土恐怖主義

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-03 02:44

美國聯邦調查局局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）3月2日表示，國會在1月6日遭到襲擊事件屬本土恐怖主義，並指涉事人士不是假冒時任總統特朗普（Donald Trump）的支持者。

克里斯托弗雷2日首次出席參議院司法委員會聽證會，他形容1月6日的事件不是單一情況，指本土恐怖主義已經在全國各地轉移，而且亦不會在短時間內消失。他指出在2017年上任以來，關於本土恐怖主義的調查從1000宗左右，增至目前的大約2000宗，而涉及白人至上主義的拘捕人數亦增加兩倍。

多名參議員在聽證會上質疑，維珍尼亞州的FBI辦公室曾在1月5日接獲報告，指有網上留言警告翌日在華盛頓可能爆發「戰爭」。國會警方指沒聽過有關報告，亦沒收到FBI提供情報，克里斯托弗雷強調，FBI曾透過聯合反恐部門、指揮部及其他執法部門可進入的網站分享相關情報，但承認成果不理想，因此會審視方式改善。

對於有共和黨人及右翼陰謀論人士認為，衝擊國會事件中有反特朗普的支持者參與，克里斯托弗雷表示，FBI沒有發現相關證據顯示左翼的反法西斯份子與事件有關，但當局會繼續調查。

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