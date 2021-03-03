中韓同意再開通兩條軍事熱線　預防衝突和增加互信

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-03 08:56

韓國和中國3月2日同意再開通兩條軍事熱線，預防衝突和增加互信。韓國國防部國際政策官金相鎮和中國中央軍委國際軍事合作辦公室主任慈國巍當日簽署《關於建立韓中海空軍間直通電話的諒解備忘錄》修訂案。

韓國國防部指出，兩國將開通韓國海軍和中國東部戰區海軍之間、韓國空軍和中國東部戰區空軍之間的直通電話，並為此進行工作協商。兩國原本已經開通國防部之間的直通電話、韓國海空軍和中國北部戰區海空軍之間的直通電話等共三條熱線。這次協議將兩國軍事直通電話增至五條。

國防部表示，增加熱線將加強韓中軍事部門溝通，預防空中和海上突發衝突，進一步增進軍事互信，還有助於緩和朝鮮半島等區域緊張局勢，維護和平。

中國國防部新聞發言人譚克非表示，熱線電話對中韓海空一線部隊避免誤解誤判、加強危機管控發揮積極作用。他指，近年來，中韓兩軍相繼進行編制體制改革，早前簽署的備忘錄有關內容不再符合雙方實際，經協商一致，雙方國防部修訂備忘錄，並正式簽署。

圖為2017年12月6日，韓國和美國於朝鮮半島舉行「警戒王牌」聯合軍演。（Getty Images）

金相鎮和中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超同日舉行第19次國防政策工作會議，討論朝鮮半島和平進程、國防部門高層交流等兩國軍事合作事宜。