美國對俄羅斯實施新制裁　俄外交部：俄方反擊將不一定對等

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-03-03 10:02

美國拜登（Joe Biden）政府3月2日宣布就納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）事件對俄羅斯實施制裁。俄羅斯外交部回應稱，俄方將對制裁作出「不一定對等」的回應。

《華爾街日報》3月2日報道，此次制裁對象將包括俄羅斯政府的7名高級官員在內，對可能被用於生產生物製劑及化學製品的物品實施新的出口限制，制裁還包括簽證限制。

歐盟同日已就納瓦利內事件已對4名俄羅斯政府官員實施制裁。

1月23日，大批俄羅斯民眾走上街頭，抗議當局逮捕反對派領袖。（AP）

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俄羅斯衛星通訊社報道，俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月2日表示，莫斯科必定會對美國可能對俄羅斯實施的制裁作出回應。

俄羅斯外交部當地時間3月2日晚發表一份措辭嚴厲的聲明，回應美國和歐盟發動新一輪對俄制裁。俄外交部指出，美國政府當前陷入自身內部問題，因此試圖樹立外部敵對形象。俄方曾多次對這一做法進行評論，認為美方的行為缺乏邏輯和意義，只會使雙邊關係變得更加緊張。

聲明強調，美國以所謂的納瓦利尼中毒事件和化學武器為藉口對俄制裁是公然干涉俄內政。事實證明，美國過去通過制裁或其它方式向俄施壓的企圖均以失敗吿終。

俄外交部警吿美國不要煽動對抗，不要「玩火」，應誠實履行包括在銷毀化學武器等領域的國際義務。美國是一系列國際條約的違約方，無權對他國指手畫腳。

聲明指出，無論美國採取何種制裁，俄羅斯都將一如既往地堅決捍衛國家利益，俄方將對制裁作出「不一定對等」的回應。