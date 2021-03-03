應用程式新圖示被指聯想起希特拉鬍鬚　亞馬遜推出更新

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-03 15:17

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）1月為應用程式推出新圖示，但圖示代表包裹有色膠紙的部份被指使人聯想起德國納粹領袖希特拉（Adolf Hitler）的鬍鬚。「臨界點」網站（The Verge）3月1日報道，公司已經靜悄悄更新圖示。

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u — alex hern (@alexhern) March 1, 2021

亞馬遜1月份啟用了新圖示。乍一看，新圖示似乎沒有什麼問題。它以棕色為背景，象徵亞馬遜快遞包裝用的紙箱。上方是一個帶鋸齒狀的藍色圖案，代表公司的包裹膠紙。公司最具象徵的標誌「箭頭/微笑」則放於圖示的中心。

然而，當這個帶鋸齒狀的藍色圖案放於「微笑」上面時，看起來就有點像鬍子，被指讓人聯想起希特拉的「衛生鬍」（toothbrush moustache）。這種鬍鬚最初因為英國著名笑匠查利卓別靈（Charlie Chaplin）興起，但自從二戰時代與希特拉扯上關係以來，就不再流行。

亞馬遜後來更新了圖示。根據新圖標可以看出，亞馬遜對「鬍鬚」部分進行了細微調整。鋸齒狀的邊沿不見了，取而代之的是筆直的切口和折角設計。