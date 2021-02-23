Amazon亞馬遜新總部設計曝光成笑柄　意見出奇一致：好像一篤……

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-02-23 20:25

還記得三年前，亞馬遜（Amazon）砸了50多億元，在西雅圖的市中心造了三顆玻璃球，為員工打造了一個熱帶雨林！這三顆大蛋蛋裡，共涵蓋了4萬多種珍惜植物物種，分別從50多個國家採集而來。這裡面有岩石、溪水、石子小路……走在裡面，就是活脫脫一個公園的樣子！而員工們辦公的地方，就藏在熱帶雨林的每一個角落裡。這哪裏是在工作啊，分明就是在公園裏休息的時候順便打開了一下電腦，順便寫了一個方案而已。無數網友驚呼：別人家的公司！而三年後，亞馬遜帶着羨慕嫉妒恨又來了！這大樓，愈看愈像是……

沒錯，今年，亞馬遜公布了他們總部的第二個設計方案，它是維珍尼亞州的阿靈頓建造的第二個總部，名為The Helix（螺旋）。這個螺旋建築高350英尺（約107米）共22層，佔地約3.4萬平方米，合計容納13000名員工。外形是個螺旋形的玻璃塔，靈感是來源於DNA的螺旋結構。

設計方案一經公佈，就引發一陣熱議。很多網友紛紛吐槽，這分明是……比起DNA，可能用「坨」形容比較合適。

點圖比較看看數年前惹無數網友羨慕的玻璃球與今次被無數人吐槽的「螺旋」設計👇👇👇

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一個逃離城市的地方

Helix由美國著名建築事務所NBBJ操刀設計，了解他們的話，你會知道，此前耗資11億多人民幣的支付寶大樓設計就是他們的作品。如今疫情蔓延全球，隨時可能會打亂人們的生活和工作模式，很多員工不得不在家工作，但在像亞馬遜這樣規模的設計官們看來，大流行病毒結束後，辦公空間將成為其企業文化的重要組成部分。帶著這樣的信念，Helix來了。

Helix可以說是玻璃球的續集。因為他們承接了「優先考慮健康工作的環境」的設計理念，也就是環境至上。大廈外部螺旋形的「優雅小徑」，種植着維珍尼亞州藍岭山脈的原生植物，通過這條小徑，將這座大廈外部「綠植與玻璃」，兩種全然不同的元素統一了起來。為了實現這些室外景觀，NBBJ與一家叫SCAPE的設計工作室展開合作。SCAPE由Kate Orff創建，她是第一位獲得麥克阿瑟基金會“天才”獎學金的景觀設計師，也是城市生態專著的作者。SCAPE將管理Helix上的楓樹、山毛櫸等樹木及植物，讓人們在阿靈頓市中心也能享受阿巴拉契亞山脈的自然感。

可以這麼說，Helix並不是隨着城市的崛起而崛起，而是逃離了城市。創造一種崇高的城市生活體驗，這是亞馬遜對第二總部的願景。於是，Helix將每個月定期向公眾開放。大家可以帶著一家老小來城中登山，順便參觀這座熱帶雨林。

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這裡是狗子的天堂

沿襲了公司對狗子的真愛，空間內將設置狗公園，畢竟在上一個蛋蛋總部，一天能出現800隻狗狗。而且，更讓人嫉妒的是，他們居然可以帶狗上班。而且亞馬遜還貼心的提供寵物休息時間​​，便利設施和寵物津貼。在公司園區裡，甚至還有一個不用牽狗繩的狗狗公園。這簡直是喜歡養狗的人的天堂。

為了更融入本地，亞馬遜的PenPlace項目也將修建社區中心、托兒所、一個250個座位的圓形劇場、藝術裝置等。園區內除了鋪設人行道和自行車路外，還會提供900多輛自行車。綠色環保出行。這些設施還對公眾免費開放，但螺旋形的玻璃塔只有特定時間才對外。當你疲倦時，不如乘坐地鐵「逃離」到這裡，在毗鄰星巴克、餐廳、購物中心的環境裡，假裝在森林裡度假。亞馬遜說：「我不希望大家只是來這工作，而是有很多的『不期而遇』，從而產生更多的靈感和創意。」

科技的力量

亞馬遜曾承諾「2040年實現零碳淨排放」，如今要在Helix這裡實現。在建築界，Helix的設計風格稱為「前2020品味」，意味追求容納大量辦公人員的設計。雖然它有著大量的綠化面積，但建築這種「逆遠程辦公潮流」的工作空間，到底是冒險還是富有前瞻性呢，我們不得而知。

2018年新蘋果總部大廈竣工形態剛剛公佈時，曾有人笑稱如果世界末日來臨要逃到那裡去，因為這座大樓擁有完全可以自給自足的電力系統。而現在，我覺得更多的人會選擇逃去逃到亞馬遜第二總部，因為那裡不僅有太陽能發電，自然生態系統也可能比室外環境更為理想，更適合長久居住。

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