國際刑事法院正式調查巴勒斯坦地區戰爭罪行　以色列反對

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-04 00:46

國際刑事法院（ICC）檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）3月3日表示，其辦公室會正式調查巴勒斯坦領土內的戰爭罪行，當中包括以巴交戰雙方的責任問題。不過以色列則批評調查浪費國際社會資源。

本蘇達指其辦公室經過接近5年的艱苦調查後，得出展開正式刑事調查的決定，並稱重點會著眼於巴勒斯坦與以色列雙方的受害者。她認為，當地長年出現暴力及不穩問題，導致各方都同到極大傷害。

她強調，今次調查會基於相同原則、不分政黨的情況下進行。而她曾指東耶路撒冷及加沙地帶等約旦河西岸地區曾發生違反戰爭罪行的情況，並點名以色列國防軍及巴勒斯坦哈馬斯（Hamas）等武裝組織可能參與其中。

國際刑事法院（ICC）檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）3月3日宣布調查巴勒斯坦地區的戰爭罪行，但遭到以色列的批評。（Reuters）

本蘇達的任期在6月16日屆滿，她表示調查的下一步是判斷以巴雙方是否有調查相關指控，以及他們所付出的努力等。

對於本蘇達的決定，巴勒斯坦自治政府和哈馬斯都表示歡迎，形容這是邁向取得公義的一步。而以色列外長阿什克納齊（Gabi Ashkenazi）則認為調查是國際刑事法院道德和法律破產的表現，總理內塔尼亞胡（Benjamain Netanyahu）揚言會用一切措施保障該國士兵。