英國王室｜哈里梅根硬碰白金漢宮？　「家庭糾紛」升級火花四濺

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-04 13:33

英國哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan）一心打算離開王室過平凡人的生活，但似乎未能如願。他們接受名嘴奧花雲費（Oprah Wiinfrey）的訪問播出前夕，《泰晤士報》報道梅根曾「迫走」兩位私人助理，引起王室關注。薩塞克斯公爵夫婦和王室的分歧罕有呈現於世人眼前。

即使哈里和梅根已經出走王室，負面新聞仍然源源不絕。根據《泰晤士報》的報道，梅根欺凌王室職員導致兩位私人助理被迫辭職。薩塞克斯公爵夫婦時任通訊秘書克瑙夫（Jason Knauf）於2018年10月曾提交正式投訴，想保護他的職員。

報道刊出以後，王室翌日發表聲明表達關注。王室指，人力資源部門將調查報道所指的事件，並會向現任和前任職員了解，強調不會容忍任何職場欺凌或騷擾。至於梅根透過發言人則反駁指是對她人格的攻擊。律師甚至稱《泰晤士報》被白金漢宮利用散播虛假陳述。

圖為英國哈里王子和梅根接受名嘴奧花雲費訪問。（美聯社）

梅根難以融入王室本來已經是公開的秘密。 哈里和梅根結婚之後，他們起初與威廉王子一家共用職員，但問題很快就出現。哈里梅根傳記《尋找自由》（Finding Freedom）的共同作者斯科比（Omid Scobie）指，梅根有一套來自美國的工作態度，清晨5時就發電郵，無意間惹惱其他人。他認為，現時的局面正正是當日問題的「升級版」，有些人對未能說出他們故事的版本而感到沮喪。

所謂「家醜不出外傳」，面臨同類的傳言，王室通常都會極力淡化事件，但今次王室沒有半點退讓。同一時間，哈里夫婦代表律師直指是白金漢宮是幕後主腦，措辭強烈。曾任《每日鏡報》王室記者的墨菲（Victoria Murphy）直言，報道王室新聞十年以來，想不起有看過如此的公開敵意。

可以預見的是，梅根和王室間的「火花」不會就此減退，尤其是奧花雲費訪問即將播出，或導致雙方關係進一步趨緊張。《衛報》報道，哈里夫婦陣營部份人認為報道是想趁奧花雲費訪問播出前攻擊梅根。英國廣播公司（BBC）前王室記者亨特（Peter Hunt）表示，有人會認為刊出報道是要確保當觀眾觀看奧花雲費訪問時，他們記得哈里和梅根所說的內容或許不代表事實的全部。