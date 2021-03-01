英國王室｜哈里梅根電視專訪3月7日播出　談及戴安娜憂歷史重演

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-01 17:01

美媒2月28日預告英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Wiinfrey）專訪的片段。哈里提到母親戴安娜王妃（Princess Diana），稱擔心歷史會重演。

哥倫比亞廣播公司（CBS）當天放出2條精華片段。這是哈里夫婦自2020年定居美國加州以來的第1個電視專訪，預定3月7日播出。

哈里說：「我最大憂慮是歷史會重演。」此言顯然是談到有關戴安娜王妃。她當年因逃避狗仔隊追訪，而在法國巴黎發生車禍，36歲香消玉殞。

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special in one week. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/WCyoHDMCaP — CBS (@CBS) March 1, 2021

根據專訪片段，哈里坐在梅根身旁，說：「我就是真的鬆了一口氣，很高興有我妻子在旁陪伴，一起跟妳聊聊。因為我無法想像她（戴安娜）如何度過那些日子，她在多年以前獨自經歷這一切。」

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哈里還說：「這對我們倆而言，真是難以置信地辛苦，但至少我們擁有彼此。」

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奧花雲費在簡短的宣傳片段中說，節目中百無禁忌，又告訴哈里夫婦「你剛說了一些讓人相當震驚的事」。