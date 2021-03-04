新冠疫苗｜韓國接種後死亡累計增至5人　20多歲死者本身患癲癇

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-04 15:38

韓國自2月26日起展開新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）接種計算，惟3月3日開始先後出現數宗死亡個案，4日上午當局再度公布3宗疑與接種「牛津疫苗」後死亡的案例，包括年僅20多歲的女性，以及2名50多歲的患病人。

他們接受的疫苗，由英國牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）聯手研發。

女死者終年20多歲，生前來自大田市，因患癲癇入住療養院。她2日獲安排接種疫苗，4日凌晨2時突然死亡。大田市一名職員稱她接種後看來沒特別反應。

檢疫部門已派出流行病學調查人員調查她死亡的確切原因，惟暫未發現她的死與疫苗的關係。

另外2名死者，均年屆50多歲，分別來自全羅北道全州市與扶安郡，兩人都患有慢性疾病史。A某52歲，入住全州市一療養院，2日接種疫苗；B某58歲，入住的是扶安郡一所療養院，3日接種疫苗。A某4日凌晨1時40分死亡，B某凌晨2時15分死亡。

A某曾患心血管疾病，2020年更曾被確診腦出血；B某曾發生心肌梗塞，且有糖尿病等病史。

全羅北道衛生保健當局指稱，目前仍無法確定其死因與接種疫苗有關。

韓國3日合計有2宗接種疫苗後死亡的病例，2名患者分別死於心臟病發、呼吸困難與肺炎、敗血症。