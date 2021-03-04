緬甸政變｜聯合國特使：軍政府表明不怕制裁和孤立

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-04 16:36

聯合國緬甸問題特使比爾格納（Christine Schraner Burgener）3月3日表示，緬甸軍政府表明不怕制裁，但指他們對國內的反對聲音感到驚訝。

比爾格納表示，她每日都會與緬甸聯邦議會原議員交談，自2月15日以來也曾幾次與緬甸國防軍副總司令梭溫（Soe Win）對話。

她指，曾警告對方軍方有可能面臨來自部份國家的強硬措施和孤立，作為對政變的報復。她收到對方的回答說「我們已經習慣制裁，我們生還了」，而當她談到緬甸將被孤立時，對方則指要學會只與少數的朋友同行。

圖為2018年6月15日，聯合國緬甸問題特使比爾格納準備與緬甸法律事務與特別事務評估委員會主席吳瑞曼會面。（美聯社）

比爾格納提到，每日收到大約2,000條來自緬甸的訊息，很多人非常需要看到國際社會採取行動。她也指，反對聲音由年輕人帶頭，他們過去十年活於自由，他們「很有組織，很有決心不想重回獨裁和孤立」。

比爾格納續指，「我認為軍方對（政變）不奏效感到驚訝，因為於1988年、2007年和2008年，同樣的做法奏效」。她認為，軍方的策略是調查全國民主聯盟的成員和領袖，證明他們有罪，將他們送進監獄，然後當緬甸舉行選舉，軍方就可以保住權力。