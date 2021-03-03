緬甸政變｜軍警再開槍驅散示威者　聯合國專員指有38人喪生

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-04 01:47

緬甸3月3日繼續有民眾上街示威，軍警再開槍驅散示威者。當地人權組織指，3日有最少18人在示威中死亡，聯合國緬甸特使布赫內爾（Christine Schraner Burgener）之後更指當日有38人喪生。緬甸國營媒體則指控有非法組織製造混亂。

援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）聯合秘書哥波基（Ko Bo Kyi）在Twitter上表示：「截至目前，所謂的軍方已殺害最少18人。」

路透社引述蒙育瓦（Monywa）報章Monywa Gazette稱，當地3日有5人死亡，包括4名男性及1名女性。蒙育瓦最少有30人受傷，部分人仍然昏迷。

樞機主教：像天安門廣場一樣

仰光有目擊者指，軍警在傍晚使用自動武器，造成最少3人死亡；曼德勒有2人喪生；帕甘（Hpakant）有2人死亡；敏建（Myingyan）亦有1人被擊斃。

仰光天主教大主教、樞機主教貌波（Charles Maung Bo）在Twitter上稱：「全國（緬甸）大部分主要城市就像天安門廣場一樣。」

有現場影片顯示，仰光繼續有大批示威者聚集，他們又施放煙霧彈，希望阻擋軍方槍手的視線。