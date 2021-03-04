德國監控極右「另類選擇黨」　二戰後首次對主要在野黨採激烈手段

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-03-04 17:18

美國傳媒3月3日報道，德國政府決定監聽近年在政壇快速崛起的極右翼政黨德國另類選擇黨（Alternative for Germany party，AfD），為當地二戰後首度對擁有國會議席的主要反對黨採取激烈手段。

《紐約時報》報道，德國政府此舉是西方民主國家為保護自身民主體制免受極右勢力衝擊所採取的最激烈手段之一。

圖為2019年5月1日，德國另類選擇黨（AfD）的支持者正等待德國愛爾福特（Erfurt）的集會開始。（AP）

德國情報機構將獲准監聽AfD成員的電話和其他通訊，以及監控他們的活動。AfD目前不僅在聯邦議院擁有議席，在全國幾乎各個層級的政壇也已根深蒂固。AfD是二戰後第一個在聯邦議院取得議席的極右翼政黨，是目前對二戰後德國體制最嚴峻的考驗。

德國2021年9月將舉行聯邦議院選舉，總理默克爾（Angela Merkel）掌權16年後將會交棒，因此處理極右勢力的問題尤其緊急。

默克爾2015年向逾100萬難民敞開國門後，AfD在2017年大選取得13%選票。雖然在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，AfD的支持率降至大約10%，但在前東德所在的地區，人氣仍高達兩成。

新冠疫情期間，AfD參與的抗爭不時演變成暴力，包括2020年示威者企圖入侵國會建築，這看似是美國2021年1月國會大廈被群眾衝擊的先兆。