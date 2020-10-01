【美國大選】特朗普辯論未有譴責極右組織　翌日反稱他們應停下來

美國總統特朗普（Donald Trump）9月30日表示，極右翼激進組織「驕傲男孩」（Proud Boys）應該要停下來（stand down），讓警方執行法紀，未知是否為自己在29日舉行的首場大選辯論中所發表的言論辯護。

特朗普30日在白宮準備前往明尼蘇達州的競選活動期間，向記者表示「我不知道『驕傲男孩』是誰」，「他們應該停下來，好讓警方執行法紀。」被問及會否譴責白人至上主義組織，特朗普稱他一直也有這樣做。

特朗普29日與民主黨對手拜登（Joe Biden）進行首場大選辯論，其中被問到是否願意譴責白人至上主義者和民兵組織，並要求他們在反種族歧視示威引發的暴力事件中停下來時， 特朗普要求提供相關名字，拜登隨即提到「驕傲男孩」。

但特朗普回答：「驕傲男孩，後退及候命。」（Proud Boys, stand back and stand by）此舉惹來外界批評，認為他未有公開譴責鼓吹白人主義的極右翼激進分子，且相關言論是一種認同的表態，變相鼓勵了民眾加入組織。

↓重溫這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

+ 8 + 8 + 8

非裔共和黨參議員斯科特（Tim Scott）稱，特朗普說錯話，呼籲他糾正言辭。