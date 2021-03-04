緬甸示威第31天：自政變以來釀54死　19名警察棄職逃往印度

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-04 22:49

緬甸多地抗議軍方政變的示威活動在3月4日仍然持續，聯合國人權專員表示，自2月1日政變以來，當地有至少54人在示威期間死亡，逾1700人被捕。 印度官員3月4日指，有至少19名緬甸警察因不想聽命於軍政府，棄職逃往印度尋求庇護。中國、美國、英國等國就緬甸局勢表態，中國外交部表示，國際社會任何行動都應有助於緬甸政治社會穩定，避免激化矛盾。

緬甸政變：3月4日在仰光，繼續有大批示威者上街，向軍政府抗議（Reuters）

逾1700人遭拘留

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）表示，自緬甸2月1日政變至今，已有至少54人遭軍警殺害，實際數字可能更高，另有逾1700人遭拘留，包括29名記者。

印度警方表示，有至少19名緬甸警察跨境進入印度東北部尋求庇護，以逃避軍政府鎮壓示威的命令。自緬甸局勢升級以來，當地社交媒體曾數次流傳有關部分警察加入示威者行列的消息，更有警察被捕，但這是首次有警員逃走離開國家的消息傳出。

中方：以東盟方式推動局勢降温

中國外交部發言人汪文斌3月4日在記者會上表示，中方一直密切關注緬甸安全局勢，呼籲各方保持克制，在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。他稱，中方一直與緬甸各方保持接觸，積極推動緬甸局勢緩和降温，中方支持東盟國家秉持不干涉內政和協商一致原則，致力於東盟大家庭的團結合作，以東盟方式積極推動緬甸局勢降温。

他同時表示，中方認為國際社會任何行動都應有助於緬甸政治社會穩定，有助於緬甸的和平和解，避免激化矛盾，中方願為推動緬甸局勢緩和降温繼續發揮建設作用。

針對緬甸的最新局勢，美國務院發言人普萊斯（Ned Price）3月3日在記者會上說，緬甸軍事當局3月3日的血腥鎮壓「令我們感到震驚和強烈反感」，美國呼籲所有國家發出一致的聲音，譴責緬甸軍方對人民的野蠻暴力行為，並讓他們對導致緬甸這麼多人喪生的行動負責。

他還說，美國正聚焦如何與理念相同的國家協商應對緬甸局勢，但是中國對緬甸軍政府的確有影響力 ，「我們已經呼籲中國富有建設地利用他們的影響力，以推進緬甸人民的利益。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月4日在Twitter上發文，呼籲緬甸軍方立即停止鎮壓的行為。他說「法國要求立即結束緬甸的鎮壓，釋放被關押的人民，尊重緬甸人民在最近的選舉中所表達的民主選擇。我們站在你們（緬甸人民）一邊。」

La France appelle à mettre immédiatement un terme à la répression en Birmanie, à libérer les personnes détenues et à respecter le choix démocratique du peuple birman exprimé lors des dernières élections. Nous sommes à vos côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2021

與此同時，英國要求聯合國安全理事會在5日就緬甸局勢召開新會議。

聯合國緬甸特使比爾格納（Christine Schraner Burgener）表示，3月3日，緬甸有38名抗議者在多個城市被安全部隊殺害。這是自2月1日軍方接管以來的最高單日死亡人數，超過了2月28日聯合國人權辦公室公布的18人死亡。

俄羅斯衛星通訊社報道稱，緬甸軍方3月3日在多個城鎮對抗議人群進行驅散，造成38人死亡，這是緬甸局勢動盪以來「最血腥」的一天。