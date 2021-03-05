民調：美國受訪者多對中國持負面態度　近9成人認為北京是敵手

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-05 08:01

美國總統拜登（Joe Biden）上台後，外界估計與中國的關係可以改善，不過有民意調查顯示，大部份受訪的美國人對華持負面觀感，並視中國為敵對國家或危害美國利益。

華盛頓智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）2月1至7日期間於網上訪問2,596名成年美國人，有89%受訪者認為，中國不是合作夥伴，而是競爭對手或敵人。另外有48%受訪人士指限制中國的力量和影響力是美國的優先事項，比2018年的32%明顯上升。有64%的意見形容美中經濟關係有點或非常差。

報告提到，受訪者認為中國打壓香港民主運動及對待新疆維吾爾等少數民族的舉動，影響他們對中國的觀感。他們又對中國的軍力增長、科技及涉嫌向美國發動網絡攻擊等問題感到憂慮。

時任中國國家副主席習近平（左）在2012年2月14日訪問華盛頓，於白宮與美國副總統拜登會面。事隔九年，兩人分別成為國家元首，但有民調看淡拜登的對華能力。（Reuters）

除了對中國沒有好感外，不少受訪者都質疑拜登處理對華的能力。而在今次調查中，有72%受訪共和黨或立場傾向該黨的人認為，對華強硬比建立強大的經濟關係更為重要，而認同這一點的民主黨支持者只有37%。

不過在對應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情方面，認為美中兩國抗疫表現良好的意見相近，分別獲42%及43%，但亦有58%受訪者認為美國抗疫不足，比中國的54%稍多。