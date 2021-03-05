回應布林肯外交演說　中國人大發言人：中美有分歧是正常

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-05 05:05

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）3月3日發表外交政策演說，當中特別提到對中國的關係。中國全國人大四次會議發言人張業遂4日認為，中美兩國有分歧是正常不過。

有美聯社的記者向張業遂提問，在拜登（Joe Biden）政府近期對中國重要的一些問題上仍採取強硬態度的情況下，如何看待中美關係，他表示，中國對美政策始終保持高度的穩定性和連續性，中方一貫主張構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時堅定維護國家主權、安全和發展利益。

他認為各國歷史文化和社會制度各有千秋，沒有高低優劣之分，不同的歷史文化和社會制度國家應該且完全能夠和平共處。

張業遂指出，中美兩國在一些問題上存在分歧是正常的，斷供、脱鈎損人害己，衝突、對抗不符合任何一方的利益。另一方面，兩國在氣候變化等廣泛議題擁有重要的共同利益，因此雙方應共同努力推動中美關係穩定發展。

布林肯在3日的演說提到，中國是唯一在經濟領域、外交領域、軍事領域以及技術領域擁有力量的國家，能夠對穩定、開放的國際體系構成嚴峻挑戰。他認為美中關係將會應合作時就合作，應對抗時就對抗，令美國能夠「以強勢的姿態同中國打交道」，因此美國需要與盟友和夥伴合作，而非貶低它們。

他指出，在新疆人權受到侵犯、以及香港的民主遭到打壓時，就應挺身而出捍衛共同的價值觀，否則中國將會更加肆無忌憚。