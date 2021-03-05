新冠肺炎｜巴西累計死亡個案刷新紀錄　博爾索納羅「雲淡風輕」

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-05 20:02

巴西3月3日錄得新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死者有1910人，是疫情爆發以來最高單日紀錄。巴西從2020年2月26日發現首宗個案以來，累計逾26萬人病歿，超越國內多次重大災難及意外的死亡人數。不過身為巴西總統的博爾索納羅（Jair Bolsonaro）對此說得輕描淡寫。

博爾索納羅3月4日向民眾說：「別在抱怨了」。但在前2天，巴西染疫死亡人數刷新疫情爆發以來單日確診個案新高。巴西累計死於新冠病毒人數，已是全球第二多。

他稱：「別再抱怨了。你們要為此哭多久？你們還要待在家讓和關閉所有場所多久？沒有人能再忍受了，我們為死者抱憾，但我們需要解決方案」。

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新冠肺炎疫苗：中國國藥控股股份有限公司（SINOPHARM）研發2種疫苗，其中1種疫苗7月16日已在阿聯酉的阿布扎比進行最後階段。董事長劉敬楨21日稱，這疫苗年底或可上市。圖為2020年7月21日，巴西聖保羅州州長多里亞在記者招待會上展示由中國研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗。（Reuters）

博爾索納羅面對確診人數及死亡人數持續增加，他自己也患過新冠肺炎，但看來沒有令他對抗疫改觀。他曾多次反對封鎖措施、對疫苗提出質疑，以及出言攻擊那些想採購疫苗的州長及市長。巴西聖保羅州長多里亞（João Doria）在接受英國廣播公司（BBC）訪問時回應總統的攻擊，直言博爾索納羅是「一個瘋子」（a crazy guy），「不幸地，巴西在這刻須與兩種病毒奮戰，一種是新冠病毒，另一個則是博爾索納羅病毒，這是巴西人的悲哀。」