英國王室｜梅根：對能夠自由說話感釋放　成為王室成員不同於想像

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-06 15:44

英國哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan）接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問的完整內容即將播出。哥倫比亞廣播公司（CBS）3月5日再發布新一段的預告，當中梅根形容，現時能夠為自己發聲使她感到釋放。

奧花雲費於長達近2分鐘的預告提到，梅根結婚幾個月前，她曾致電梅根想安排訪問，但遭到婉拒。梅根談到此事時表示，當年她甚至不可以私下與奧花雲費通話，一定要有通訊團隊的人在場。她指，她不可能答應接受訪問，因為不是她可以決定的事情，但現時「我們有能力作出我們自己的選擇」。

梅根解釋，她如今願意接受訪問是因為她準備好說話。她形容，自己一直過着獨立生活，但王室成員的生活與她認為大眾所想像的不同。她指，作為這樣的一個成年人，能夠有權利說「是」使她感到釋放。

#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.



It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 5, 2021

圖為2020年3月5日，英國哈里王子和梅根於倫敦出席活動。（路透社）

梅根和哈里婚後不足兩年就決定離開王室，指傳媒過份干涉他們的生活。梅根後來披露，擁有兒子阿奇時，覺得王室沒有好好保護她。專訪將於美國時間3月7日播出。