英國王室｜梅根：對能夠自由說話感釋放　成為王室成員不同於想像

撰文：梁凱怡
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英國哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan）接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問的完整內容即將播出。哥倫比亞廣播公司（CBS）3月5日再發布新一段的預告，當中梅根形容，現時能夠為自己發聲使她感到釋放。
奧花雲費於長達近2分鐘的預告提到，梅根結婚幾個月前，她曾致電梅根想安排訪問，但遭到婉拒。梅根談到此事時表示，當年她甚至不可以私下與奧花雲費通話，一定要有通訊團隊的人在場。她指，她不可能答應接受訪問，因為不是她可以決定的事情，但現時「我們有能力作出我們自己的選擇」。
梅根解釋，她如今願意接受訪問是因為她準備好說話。她形容，自己一直過着獨立生活，但王室成員的生活與她認為大眾所想像的不同。她指，作為這樣的一個成年人，能夠有權利說「是」使她感到釋放。
#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 5, 2021
It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh
圖為2020年3月5日，英國哈里王子和梅根於倫敦出席活動。（路透社）
梅根和哈里婚後不足兩年就決定離開王室，指傳媒過份干涉他們的生活。梅根後來披露，擁有兒子阿奇時，覺得王室沒有好好保護她。專訪將於美國時間3月7日播出。