人大擬修改香港選舉制度　白羅斯稱屬中國權利　日本指高度關注

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-06 20:53

全國人大會議3月5日揭幕，議程包括審議關於完善香港選舉制度的議案，引發國際關注。繼歐盟與美國發聲反對後，白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）則指完善香港選舉制度是中國的權利與責任，至於日本外相茂木敏充則稱，正保持高度關注事件。

新華社報道，在3月5日於日內瓦舉行的聯合國人權理事會會議上，白羅斯代表70個國家作共同發言，強調香港事務是中國內政，外界不應干涉。

報道指，白羅斯常駐日內瓦代表安布拉澤維奇接受採訪時表示，中國有權就維護香港長期繁榮與穩定作出決定，白羅斯相信中國具有成功實施「一國兩制」方針的能力，他稱，香港是中國不可分割的一部分，包括完善選舉制度在內的任何決定既是中國的權利，也是中國的責任，認為這些決定有利於香港長遠發展和繁榮。

老撾、巴基斯坦表態支持

報道又引述老撾常駐日內瓦代表基查德斯表示，人大這一舉措必將對保持香港穩定繁榮發揮建設作用。

巴基斯坦常駐日內瓦副代表安德拉比（Tahir Hussain Andrabi）則表示，人大是中國人民利益的最好代表，中國全國人大制定的法律也必將是維護香港乃至中國整體利益的最佳選擇，相信完善後的香港選舉制度，將對香港的長期發展穩定發揮建設作用。

圖為中國外長王毅（左）2020年11月在東京與日本外相茂木敏充（右）舉行聯合記者會（Reuters）

日本：高度關注

日本放送協會（NHK）則報道，對於人大將修改香港選舉制度納入議程一事，日本外相茂木敏充3月5日表示「正保持高度關注」。

茂木敏充又指，嚴重關切且愈發擔憂發生在當今香港的種種，將影響到言論自由和新聞自由等。他稱日方始終認為在一國兩制框架內，維護香港自由開放，以民主和穩定方式促進香港繁榮發展至關重要。