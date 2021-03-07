緬甸政變｜軍方突擊搜查仰光　家屬稱2名全民盟成員被殺

撰文： 洪怡霖 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-07 19:51

緬甸軍方2月1日發動政變奪權，示威自2月2日持續至今已34天、逾50人死亡。安全部隊3月7日凌晨在仰光進行突擊搜查，期間由國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟（NLD）有2名成員被捕。他們的家屬7日指，2人在被拘留期間，遭安全部隊殺死。

緬甸政變：圖為3月7日，緬甸全國民主聯盟成員欽貌拉的親屬，在仰光為他舉行葬禮。（Reuters）

仰光居民稱，安全部隊7日通宵到仰光進行突擊檢查，進入市內幾個地區開槍，Kyauktada地區最少3人被捕，但不知被捕原因。

阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）引述家屬稱，NLD成員欽貌拉（Khin Maung Latt）及幸溫（Shein Win）與另外一些人被捕，兩人都是穆斯林。當局7日早上通知家屬，欽貌拉和幸溫都已死亡，遺體存放於仰光一間軍方醫院。

仰光6日晚有民眾聚集，點燃燭光紀念因抗爭而犧牲的市民。當地6日早上爆發示威，警方出動催淚彈和震撼彈驅散。約1,000人當晚在街頭聚集，悼念那些在示威期間死亡的平民，現場氣氛莊嚴沉重。有一個大熒幕展出受害死者的相片。他們用蠟燭在地上拼出英雄的英文單詞Heros，手持玫瑰、唱歌和祈禱。

仰光、第二大城市曼德勒（Mandalay）及蒙育瓦（Monywa）均有示威者7日繼續上街。曼德勒當日有示威者靜坐抗議，警員以催淚彈驅散他們。警員在仰光及臘戍（Lashio）對示威者使用催淚彈及閃光彈。路透社引述影片稱，一名目擊者指警員在蒲甘（Bagan）開槍驅散示威者，數名居民更在社交媒體上稱，警員使用的是實彈。

緬甸一些警員拒絕執行命令後，逃至印度尋求庇護。英國廣播公司（BBC）7日報道，緬甸當局致函印度，要求他們向緬甸交還逃走的警員，以維護兩國友好關係。