全球至少6萬客戶受影響　微軟所控黑客入侵幹什麼？｜新聞背後

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-03-07 18:45

微軟（Microsoft）3月2日稱旗下Exchange Server軟件遭受有中國政府支持的黑客團體攻擊，但原來網絡攻擊的規模比外界想像中更大。

圖為2016年11月10日，有人經過微軟位於美國紐約的辦公室。（AP）

微軟威脅情報中心（MSTIC）把涉事的黑客團體稱為Hafnium，指這個團體得到中國政府支持，試圖從傳染病研究人員、律師事務所、高等教育機構和國防承包商等團體中竊取資料。

據路透社報道，美國有逾2萬個組織受上述黑客團體入侵，而全球更有多個組織被竊取資料。一名對調查知情的美國高級官員稱，這一輪黑客活動已導致至少6萬客戶「中招」。

名為埃利科特城（Ellicott City）、對客戶網絡安全進行監察的馬里蘭州公司5日發表網誌，稱很多受害者看來是中、小型企業。當中包括銀行、電力公司、護老院以及一間雪糕公司。

行業專家兼博客克雷布斯（Brian Krebs）引述多個網絡保安消息稱，全美至少有3萬個組織，包括大量的小型企業、城鎮、城市和地方政府在過去數天遭到一個異常進取的中國網絡間諜部門攻擊，而這個部門主要是從他們針對的組織中竊取電子郵件。

克雷布斯更警告指，自微軟宣布遭到Hafnium入侵以來，相關的網絡攻擊已在急劇增加。