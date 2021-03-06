SITA遭黑客攻擊　全日空與日航近200萬會員資料外洩

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-06 22:35

在全球航空運輸數據巨頭、國際航空電訊集團公司（SITA）證實發生乘客數據外洩的黑客事件後，日本兩大航空公司全日空（ANA）與日本航空（JAL）相繼公布受到此事影響，分別有約100萬及約92萬會員資料外洩。

涉及姓名與會員號碼等

全日空3月6日指，公司透過SITA的伺服器與星空聯盟（Star Alliance）其他成員共享飛行常客的會員數據，如今有約100萬人受影響，為全日空里程俱樂部的Premium會員，外洩資料包括姓名、會員號碼與會員等級，至於密碼與信用卡號碼則沒有洩漏。

SITA發生導致乘客數據外洩的黑客事件後，日本兩大航空公司都受到影響，圖為2020年4月在東京羽田機場（Getty）

日本航空3月5日也證實有約92萬名會員資料外洩，全部屬「寰宇一家」內部共享資料，包括會員姓名、會員編號及會員類別。

SITA為全球一大航空資訊科技公司，服務逾九成航空公司，協助它們處理機票預訂、票務，以及通過它旗下的乘客服務系統Horizon處理飛機離境事宜。SITA在3月4日發聲明稱，儲存在美國伺服器上的大量乘客數據已外泄，其系統2月24日受襲，並已聯繫受影響的航空公司。

延伸閱讀：黑客攻擊SITA 航空運輸數據巨企中招 多間航空公司旅客資料外泄