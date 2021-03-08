王毅記者會談核心問題會否讓步：美國已讓世界不得安寧

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-03-08 02:04

在中國「兩會」召開期間，中國外長王毅3月7日就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答記者提問，談到未來中美關係。

2021年3月7日，中國外長王毅駁斥所謂新疆存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠。（Reuters）

在記者會現場，美國全國廣播公司（NBC）記者提問，未來中美對話會否存在空間，中國會否在人權、新疆、南海、台灣等任何一個議題中讓步。

王毅表示，首先中美雙方還是要恪守不干涉內政的原則，這是聯合國憲章的明確規定，也是國際關係基本準則。南海、台灣、新疆等很多問題都是中國的內部事務，中國做得好不好，中國人民最有發言權，中國應該怎麼做，中國人民才是主人翁。

王毅指出，我們願意講明事實真相，但是我們拒不接受毫無根據的指責抹黑，絕不允許核心利益受到侵犯。美國肆意干涉別國內政，在世界上製造很多麻煩，已經讓這個世界不得安寧，美方應該早日意識到這一點。對於台灣問題，王毅提出三點說明，包括「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。海峽兩岸必須統一，也必然統一，這是大勢所趨，是中華民族的集體意志，不會改變，也不可能改變。一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線，中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間」。

王毅最後敦促美國新一屆拜登（Joe Biden）政府充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，徹底改變特朗普（Donald Trump）政府「越線」、「玩火」的危險做法，慎重和妥善處理涉及台灣問題。