人大會議記者會｜王毅：完善港選舉制度合憲合法　不愛國談何愛港

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-07 17:03

2021年的全國兩會日前開幕，十三屆全國人大四次會議今日（7日）下午3時舉行新聞發布會，邀請國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

針對全國人大審議《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，一些國家政府批評中方有關舉動有違「一國兩制」，損害香港民主發展，王毅指出，完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」，既是推進「一國兩制」事業、保持香港長治久安的實際需要，也是憲法賦予全國人大的權力和責任，完全合憲合法，正當合理。

全國人大常委會將審議關於香港的選舉制度的安排。（新華社）

愛港與愛國完全一致

他指出，無論在哪個國家，效忠自己的祖國都是公職人員以及競選公職的人必須遵守的基本政治倫理。在香港也一樣。香港是中國的特別行政區，是中華人民共和國的一部分。如果不愛國，談何愛港。愛港和愛國是完全一致的。

王毅續指，香港在殖民統治時期，沒有任何民主可言。回歸24年來，沒有誰比中央政府更關心香港民主的發展，更希望香港保持繁榮穩定。香港由亂變治，完全符合各方利益，也將為維護香港居民的各項權利和外國投資者的合法利益提供更堅實的保障。

王毅回答記者提問。（01直播截圖）

絕不接受核心利益受到侵犯

美國全國廣播公司（NBC）記者提問稱，國家安全和人權顯然是美新一屆政府外交政策核心，其中涉及南海、台灣、新疆、香港和西藏等議題。為了穩定中美關係，中美是否有進行雙邊對話的空間，並在以上任何一個議題上作出讓步？

王毅指出，談到中美關係，首先還是要恪守不干涉別國內政這個原則，這是《聯合國憲章》的明確規定，也是國際關係的基本準則，包括中美在內，各國都應切實遵守。中國願在尊重國家主權前提下，與各方增信釋疑，講明事實真相。但絕不接受毫無根據的指責抹黑，絕不允許核心利益受到侵犯。長期以來，美國動輒打着所謂民主、人權旗號肆意干涉別國內政，在世界上製造了諸多麻煩，甚至成為動盪戰亂的根源。美方應早日意識到這一點，否則這個世界仍將不得安寧。

針對此前美國特朗普政府解除美台交往限制，也有智庫將中美在台灣問題上爆發危機列為全球最高潛在衝突，王毅表示，敦促美國新一屆政府充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，徹底改變上屆政府「越線」、「玩火」的危險做法，慎重和妥善處理涉台問題。

反對「疫苗民族主義」 探討疫苗接種互認

針對有聲音質疑中國搞疫苗外交，王毅就指，疫苗是抗擊病毒的利器，是拯救生命的希望，應當服務全世界、造福全人類。目前，全球已有多款疫苗上市，選擇哪種疫苗由各國自主決定。無論是中國疫苗，還是外國疫苗，只要安全可靠，就是好疫苗。中方反對搞「疫苗民族主義」，不接受製造「免疫鴻溝」，更抵制任何把疫苗合作政治化的企圖。中方期望所有具備能力的國家都能盡力向有需要的國家特別是發展中國家提供疫苗，讓各國人民用得起、用得上，真正成為「人民的疫苗」。

他透露，中國已同10多個國家開展疫苗研發和生產合作，100多個國籍的10多萬義工參與其中。17個中國疫苗已進入臨床試驗階段，60多個國家授權使用中國疫苗。中國疫苗的安全性、有效性正在得到各國廣泛認可。中方也願意同各國探討疫苗接種互認的可行性和操作方案。

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新疆「種族滅絕」？ 王毅：反華勢力的拙劣表演

對於近期美國和一些西方國家指中國在新疆地區採取行動構成「種族滅絕」，王毅表示，說到「種族滅絕」，大多數人想到的是16世紀的北美印第安人，19世紀的非洲黑奴，20世紀的猶太人，以及至今仍在堅持抗爭的澳洲原住民。

他指出，所謂新疆地區存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠，徹頭徹尾的謊言。一些西方政客寧願相信幾個人編造的謊言，卻不願聽取2500多萬新疆各族人民的共同心聲；寧願配合少數反華勢力的拙劣表演，卻不願正視新疆地區發展進步的基本事實。他們並不在乎甚麼是真相，而是熱衷於政治操弄，企圖人為製造出所謂涉疆問題，破壞新疆地區安全穩定，阻礙中國發展壯大。中方歡迎更多各國人士到新疆去參觀訪問。眼見為實，謠言終將不攻自破。

緬甸當務之急是實現局勢緩和

對於緬甸局勢，王毅提出中方三點主張。一是呼籲和平穩定，在憲法和法律框架下，繼續推進國內民主轉型進程。當務之急是防止發生新的流血衝突，盡快實現局勢緩和降溫；二是中方支持東盟秉持不干涉內政和協商一致原則，以「東盟方式」從中斡旋調停，尋求共識。中方也願在尊重緬甸主權和人民意願基礎上，同各方接觸溝通，為緩和緊張局勢發揮建設性作用。

三是中國對緬友好政策面向全體緬甸人民。中方同緬甸各黨各派，包括民盟，都有着長期友好交往，對華友好也始終是緬甸各界的共識。不管緬甸局勢怎麼變化，中國推動中緬關係的決心不會動搖，中國促進中緬友好合作的方向也不會改變。

籲印方與中方相向而行

至於中印邊境2020年發生的一系列衝突，王毅表示，是非曲直十分清楚，利害得失一目瞭然。新的一年裏，希望印方與中方相向而行，切實把「互不構成威脅、互為發展機遇」的兩國領導人共識落到實處，為27億中印人民帶來更多福祉，為亞洲世紀的到來做出更大貢獻。

歡迎更多外媒記者成為「新時代斯諾」

中國日報徵集網民提問稱，一些外國媒體尤其是西方媒體對中國進行選擇性報道，讓人聯想起在延安時期，美國記者埃德加斯諾（Edgar Snow）出版的《西行漫記》（Red Star Over China，中文原名為《紅星照耀中國》），讓世界首次深入了解中國共產黨和紅色中國。外國記者中還有沒有可能產生新時代的「斯諾」？

王毅表示，80多年前，斯諾等一批外國記者來到陝北延安，將自己的所見所聞所思所想忠實介紹給了世界。斯諾並不是共產主義者，但他看待中國共產黨時，不帶意識形態偏見，始終堅守客觀真實，始終追求公正良知。他所展現的職業精神和道德操守讓人敬佩，他為增進中美人民的相互了解傾注了畢生心血，中國人民至今仍然懷念他。

他指出，去年新冠肺炎疫情發生以來，很多外國媒體堅守崗位，克服困難，持續向世界講述中國人民抗疫故事。今天的中國需要更好了解世界，世界也需要更好了解中國。無論時代如何變遷，媒體都應堅守職業道德。希望外國媒體記者將焦距對準中國時，既不要用「美顏相機」，也不要用「灰黑濾鏡」。只要真實、客觀、公正，報道就會豐富精彩，就能經得起歷史的檢驗。中國希望並歡迎更多外國媒體記者成為「新時代的斯諾」。