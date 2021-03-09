新冠疫苗｜歐盟主席馮德萊恩暗示或再禁疫苗出口

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-09 04:34

英國牛津大學（University of Oxford）與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）聯手研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗付運量未如預期，阿斯利康稱因在歐工廠生產有問題而出現延誤。情況導致歐盟疫苗供應緊張，歐盟於是禁止出口。

歐盟為確保區內供應，禁止在歐生產疫苗運到他國。歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月8日稱，意大利禁阿斯利康疫苗出口不一定是單一事件；她似乎是暗示類似情況或再發生。

馮德萊恩8日接受德國《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）訪問時稱，阿斯利康仍未達到向歐盟交貨的目標，並指在歐盟12月至月3日下的訂單，阿斯利康交付的不夠10%。

歐盟預期的是現時已有1億劑疫苗到手，意味它仍缺9000萬劑。

新冠肺炎疫苗：圖為3月8日歐盟主席馮德萊恩出席歐洲議會的全體會議，就國際婦女節發表講話。（Reuters）

意大利上周要求歐盟委員會禁止原擬交付澳洲的25萬劑疫苗出口。按照歐盟在1月實施的疫苗出口管制措施，疫苗公司須在做到供應歐盟的疫苗數量後，它們在歐盟生產的疫苗才可運到其他國家。

馮德萊恩稱，官員或會再動用這些權力，以保歐盟內有疫苗供應：「這不是單一事件。」

歐盟消息人士向德國之聲稱，基於商業機密，他們不能披露是否有任何政府已要求使用這些新的權力。