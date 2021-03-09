緬甸政變｜軍警圍捕仰光示威者　英美歐加及聯合國齊籲放行

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-09 06:41

緬甸軍警3月8日深夜包圍仰光三橋區（Sanchaung）逐家逐戶搜捕威者。仰光其他區域的示威者在宵禁令實行的情況下仍紛紛上街，對於被困三橋區內估計約200名學生表示支持，以及企圖分散軍警的注意力。

緬甸軍方2月1日發動政變，拘捕國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）以及他們所屬政黨全國民主聯盟（NLD）許多高層人士。自2月2日示威者開始上街，情況持續至2月底3月初，軍方加強鎮壓，被指對和平示威者以實彈射擊及毆打等。第一大城市仰光（Yangon）和第二大城市曼德勒（Mandalay）情況尤其嚴重。

美聯社9日稱來到8日午夜前，仰光雖已沒有警民衝突的報告，但保安部隊追逐街上人群、以窺看民居內部騷擾民眾，以及發射閃光彈。有報道稱有人被橡膠子彈所傷。警員及軍方部隊在社區內徘徊、隨意開槍令民眾受嚇，干擾他們睡眠，以及進行針對性拘捕。

軍方發動政變後實施宵禁，由每晚8時到翌日晨4時。示威者日間上街示威，入夜後返家，但仰光警方晚上封鎖三橋區，挨家挨戶搜捕。警方稱他們會逐戶尋找躲起來的人，亦會懲罰窩藏示威者的人。

路透社社引述Facebook上的資訊稱，當地民眾以及MTK新聞服務發文，在9日較早時，已有20人在警方搜捕行動中落網。

根據目擊者以及當地媒體稱，緬甸北部及伊洛瓦底江三角州合計有3名示威者死亡。

緬甸政變：圖為3月8日，仰光的防暴警察向示威者發射催淚彈。（AP）

為示威者解困 民眾深夜上街

一位不具名的示威者向台灣中央社說，示威者自下午1時開始就四處躲藏，但軍警逐家逐戶搜查，他也被迫逃離自己住的地方，尋找安全的地方躲藏。

社群媒體上流傳的影片顯示，三橋區多處傳出槍響，還有軍警直接對民局投擲催淚彈斯或開槍。美聯社9日稱，在有關消息於社交媒體廣傳後，仰光市各地都有民眾無懼宵禁令上街，高叫「釋放三橋區學生」的口號，以及企圖以上街分散軍警注意力。警方開槍以及發射閃光彈驅散他們。

因應仰光三橋區情勢，美國、英國、加拿大等國駐緬甸大使館以及歐盟駐緬甸代表團都發聲明，要求軍方讓示威者安全離開該區。美聯社稱，以上國家都曾就緬甸政變以及警方暴力嚴厲批評，但不尋常的是，它們串連起來就一特定、正在進行事件發出外交聲明。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲有關方面力行最大行克制，以及呼籲在不行使暴力及逮捕的情況下安全釋放人們。

緬甸示威：照片中的男子是被捕美聯社記者Thein Zaw。這是他的家庭照，沒有標明拍攝日期。（AP）

軍方續收緊控制 5媒牌照吊銷

緬甸軍警一方面加緊控制局勢、圖以不同行動嚇怕民眾，另一方面亦有加強箝制媒體報道的情況。國營的緬甸廣播電視台（MRTV）8日晚間報道稱，5家獨立媒體包括DVB、7 Days News、Myanmar Now、Mizzima以及Khitthit media執照都被撤銷。

這些媒體都廣泛報道示威，通常進行網上直播。在它們牌照被吊銷前，Myanmar Now的辦公室8日遭軍警上門搜查。

政府在政變發生後已拘捕十多名記者，包括Myanmar Now一名記者，以及美聯社一位名為Thein Zaw的記者，兩人都被控違反公共秩序法，違例者最高刑罰為入獄3年。

除了昂山素姬及溫敏等人被捕，昂山素姬的澳洲籍顧問特尼爾（Sean Turnell）2月初被拘押，國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）從他身上發現一些關於國家財政的秘密資料，官員正採取法律行動。