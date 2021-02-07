緬甸政變｜昂山素姬澳洲籍顧問被扣留　坎培拉政府提出交涉

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-07 01:53

緬甸政變發生至今接近一周，國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）的澳洲籍顧問特尼爾（Sean Turnell）2月6日被捕，是首名遭扣押的外國人，坎培拉政府已經傳召緬甸駐當地大使交涉。

特尼爾是昂山素姬的經濟顧問，自2017年開始出任緬甸發展中心（Myanmar Development Institute）董事，他6日向英國廣播公司（BBC）表示，自己在酒店被扣留，認為可能會被起訴，但目前未知會面對甚麼控罪。特尼爾形容，當局對他非常客氣，但就是禁止他任意走動。

Thanks everyone for your concern yesterday. Safe for now but heartbroken for what all this means for the people of Myanmar. The bravest, kindest people I know. They deserve so much better. pic.twitter.com/RA2YvCOEF7 — sean turnell (@SeanTurnell) February 1, 2021

澳洲外長派恩（Marise Payne）對特尼爾被捕的消息感到嚴重憂慮，並已經就事件傳召緬甸大使，表達澳洲政府的立場，同時澳洲駐緬甸最大城市仰光（Yangon）的大使館在通訊情況許可下，繼續聯絡當地澳洲公民，確保他們安全。

緬甸民眾抗議軍方奪權的示威持續，但軍政府以「維穩」為由，封鎖多個網上社交平台，路透社6日引述位於英國倫敦的互聯網監察組織NetBlocks Internet Observatory報道，指，稱緬甸處於「國家級斷網」的狀態。

NetBlocks引述其即時網絡數據稱，緬甸互聯網連接能力在當地時間6日下午2時跌至16%，亦引述有目擊者稱，手機數據服務及無線上網服務都已關閉。