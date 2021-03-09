美國白宮回應王毅言論　稱對台立場不變

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-09 07:10

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在3月8日召開的記者會上表示，美國對台立場明確不變，將遵守美中三個聯合公報、《與台灣關係法》和對台六項保證的長期承諾。

美國白宮發言人普薩基在當天舉行的記者會上表示，美國對台立場依然明確。美國將與朋友及同盟一同促進繁榮、安全以及價值觀。她稱美國在印太區域，將保持它長期以來的承諾。

普薩基指出，美國遵守包括美中三項聯合公報，《與台灣關係法》以及對台6項保證的長期承諾，同時也將持續協助台灣維持足夠的自衛能力。

中國外交部長王毅在3月7日舉行的記者會表示，中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間，中方敦促美國新一屆政府充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，徹底改變上屆政府「越線」、「玩火」的危險做法。

此外中國外交部發言人趙立堅在2020年11月16日舉行的例行記者會上表示，美國單方面制定所謂的《與台灣關係法》以及美方所謂對台「六項保證」嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反了國際關係基本準則，粗暴干涉了中國內政，是完全錯誤、非法且無效的，中國政府從一開始就堅決反對。美方應該遵守的一個中國原則、中美三個聯合公報規定，而不是單方面炮製的什麼東西。