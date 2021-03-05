拜登表態支持台灣　蘇貞昌：加強台美合作保護區域和平

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-05 14:56

美國總統拜登（Joe Biden）的《過渡國安戰略指南》明確表態支持台灣。 台灣行政院長蘇貞昌周五（5日）受訪時稱「自助而後人助」，台灣跟美國有共同價值，也有彼此互利合作的需要，會更加強台美之間的合作，保護區域和平與國家安全。

蘇貞昌並稱，過去有人譏笑政府押錯寶，現在大家可以很清楚看到，拜登明白指出，台灣是主要的民主政體，重要的經濟、民主、安全夥伴，台灣的努力被世界看見，也被美國肯定。

另針對「藻礁公投案」，蘇貞昌重申，這件事不是經濟與環保的對抗，而是環保與環保的抉擇，政府盡全力保護藻礁，蔡政府上台以來，刪減掉國民黨畫設的九成區域，「觀塘第三天然氣接收站」縮小到剩下十分之一，而且盡全力保護藻礁，但台灣仍要兼顧穩定供電，除了民生必要外，相關產業對電力的需求也是分秒不能斷，如果還要換址，時程起碼超過十年以上，可能會對北部科學園區的供電造成影響，「這都是要全盤考量」。他也要求相關部會將完整資料向民眾報吿，持續跟民間溝通，讓大家做最明智的抉擇。

同場有媒體問蘇貞昌是否願意帶頭施打新冠疫苗，他說「疫苗不足我不搶，沒人敢打我先打。」蘇貞昌稱，目前看到台灣民眾都有要打疫苗的狀況，鼓勵所有人按照台灣疫情指揮中心所排定的順序，一步一步來，才能把台灣已經被世界稱讚的安全，繼續維持下去。

（綜合報道）