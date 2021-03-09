梅根哈里專訪｜美英反應大不同　一方同情另一方大罵

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-09 14:25

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）接受名嘴奧花雲費（Oprah Wiinfrey）的專訪播出後，引來了哄動。兩人揭露王室的秘密，指摘王室內存在種族歧視，哈里對父親的失望，兩人被迫出走等等。節目播出後，英美兩地的反應有大不同。

圖為2019年9月，梅根與哈里王子與兩人的兒子阿奇。王室的種族歧視成為了這次訪談的重點。（Reuters）

哈里王子與梅根的訪問，先在美國時間3月7日在哥倫比亞廣播電台（CBS）播出，再在英國時間的8日晚在英國獨立電視公司（ITV）播出。在美國的普遍反應較為正面，節目播出後不少人對兩人的遭遇均表示同情。

美國職業網球手「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）在個人Twitter上，讚揚梅根是她的無私朋友：「她的言語說明了她的痛苦經歷。」她稱，自己對性別歧視和種族歧視有第一身的感受，很理解傳媒如何侮辱有色人種的女性。

已故民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King）的最小孩子伯尼絲（Bernice King）在個人Twitter上寫道，王室不是成為種族主義帶來的破壞和絕望的盾牌，伯尼絲對梅根的堅持感到鼓舞。

美國也有傳媒對兩人表達同情之聲。美國有線新聞網絡（CNN）助理總編輯艾哈邁德（Saeed Ahmed），也在個人Twitter上表示，奧花雲費給予了兩人機會，說出在王室不可說出的說話。CNN節目《Politics Sunday》主持人菲利普斯（Abby D Phillip）亦在Twitter上表示，事件令人心碎。

圖為2021年3月8日，英國不同報章頭版報道哈里和梅根的訪問。（美聯社）

但在英國，反應卻截然不同。知名主持人摩根（Piers Morgan）在獨立電視公司的節目《早安，英國》節目（Good Morning Britain）狠批兩人，稱他們糟蹋了王室為他們所付出的一切，「如何相信他們有同理心？」摩根後在個人Twitter上繼續批評這次訪問是對王室的背叛，直斥梅根不知所謂，戲謔道：「現在提名奧斯卡是否太遲？」

英國王室傳記作者朱諾（Penny Junor）接受英國廣播公司（BBC）訪問時亦表示，哈里和梅根的訪問「重創英國王室家族每一個人」，質問為何兩人既然要一走了之保持沉默，為何要接受這種專訪。

部分英國的媒體亦對這次的訪談表達不滿。《每日快報》（Daily Express）以「為自己服務的一場訪問」（Self-serving TV chat）形容這次專訪。《每日星報》（Daily Star）報紙版甚至在兩人臉打上黑色粗線遮蓋雙眼，譏諷兩人。