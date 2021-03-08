懶人包｜梅根與哈里王子　大爆英國王室內幕　他們都說了什麼？

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-03-08 23:20

3月7日晚，英國哈里王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Meghan Markle）與美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問節目在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）開播。外媒稱，這是自1995年戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）「轟動全球」的訪問以來「最轟動」的英國王室訪談節目。

圖為2020年3月5日，英國哈里王子和妻子梅根於倫敦出席活動。（Reuters）

在訪問中，哈里梅根夫婦宣布第二個孩子將是個女孩。梅根稱自己曾想過自殺。最令外界震驚的，應是兩人稱英國王室內部存在「種族主義」問題，談到梅根懷孕時王室一度「對兩人的兒子阿奇（Archie Harrison）的皮膚會有多黑感到擔憂」。此外，兩人還透露2018年的澳洲之行是他們與王室關係惡化的轉捩點。

在採訪播出結束後，英國廣播公司（BBC）王室事務記者戴蒙德（Johnny Dimond）表示，這對英國王室來說是「最糟糕的情況」。《悉尼先驅晨報》指出，這次萬眾矚目的採訪包含了「比預期嚴重得多的指控」，有可能演變成自1997年戴安娜王妃去世後「對英國王室最具破壞性的醜聞」。

美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，節目播出後，兩人對英國王室的指控「幾乎立即在社交媒體上引發了美國人的憤怒」，包括網球明星「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）在內的無數人發文表達了對哈里梅根夫婦的同情，並對王室提出了批評。

在長達近兩個小時的訪談中，這對夫婦究竟說了些什麼？

1. 婚禮前曾秘密舉辦過一場沒任何人到場的私人婚禮

在採訪一開始，梅根就談到了自己的婚禮，以及進入王室後的感受。據其透露，在婚禮前三天，自己和哈里舉辦了一場沒有任何人到場的私人婚禮。而她將那場舉世矚目的盛大婚禮形容為一次「靈魂出竅的經歷」，因為她和哈里一直都知道「這不是我們的日子—這是為世界計劃好的日子」。

梅根表示，自己結婚加入王室後就一直保持沉默，但自己並「沒有受到保護」。她說道：「他們願意撒謊來保護其他家庭成員，但他們不願意撒謊來保護我和我的丈夫。」

梅根還講到，王室的生活非常孤獨且孤立無援，「自己幾乎沒有自由可言」，有時甚至不允許她和朋友出去吃午飯，因為媒體對她的報道太多了。在自己好幾個月沒出家門後，還被吿知要低調行事。

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2. 同樣的舉動，凱特（Kate Middleton）被讚美，自己遭指責

梅根還談到了人們對自己和大嫂凱特的「雙標」，她指出，如果仔細看看媒體頭條，就會發現這一點顯而易見。當凱特被拍到抱着孕肚時，被稱讚為溺愛孩子的準媽媽，但當梅根被拍到抱着孕肚時，英國媒體卻指責她「驕傲或虛榮」。

3. 懷孕時被吿知兒子阿奇不會得到王子頭銜

隨後梅根還拋下了一枚「重磅炸彈」。她透露，自己懷孕時被吿知，阿奇不會成為王子，因此不會得到安全保障，這讓她十分震驚。

當奧花雲費問梅根為什麼認為英國王室不想給阿奇頭銜或安全保障時，梅根透露稱，「『種族問題』一直是英國王室內部關注的事」，曾有幾次「關於他（阿奇）出生時皮膚可能有多黑的擔憂和對話」。

她稱自己在訪問英聯邦時意識到「能夠看到與自己長相相似的人站在這個（王室成員的）位置，對人們來說意義重大」。她永遠無法理解，為什麼它（種族）不能被視為一種額外的好處，一種對當今世界的反映。

隨後，哈里對此作出回應。但當被問及與家人之間的談話內容時，哈里說道：「我永遠不會跟你分享那次的談話內容。當時的場面很尷尬，我有點震驚。」他還透露，在兩人結婚之前，已經有一些「真實且明顯的迹象」表明「這將會很艱難」。

4. 因自殺念頭向王室內部相關部門求助，被吿知「無能為力」

梅根在節目中透露，媒體對自己的抨擊，以及在王室中孤立、孤獨、缺乏支持的生活甚至讓她產生了自殺的念頭，但她卻求助無門。

她稱自己向王室內部的人力資源部門尋求幫助，但對方儘管表示了同情，但卻吿訴她「無能為力」，因她只是王室家庭成員。

當得知梅根不想再活下去時，哈里吿訴奧花雲費：「我嚇壞了。」他補充道：「我不知道該怎麼辦，我也陷入了一個非常黑暗的境地，但我想陪在她身邊。」

哈里表示，這（英國王室）就是「一個令人窒息的環境」，「我沒有地方可去；而家人的心態就是，事情就是這樣，你改變不了，我們都經歷過」。

哈里還抨擊王室成員沒有公開為梅根辯護，反對英國小報對他妻子的「種族主義報道」，稱王室錯過了幾次支持梅根的機會。

4. 查理斯王子曾一度拒接哈里的電話

在訪問中，哈里談論自己在2020年初移居加拿大後與父親查理斯王子（Charles, Prince of Wales）的關係，並表示查理斯王子有一段時間拒絕接聽自己電話，但現在他們又開始通話了。

據他透露，在公開宣布退出王室之前，他曾與女王談過三次，還與父親查理斯王子談過兩次，「在他拒絕接聽我的電話之前」，他補充道。他說，在談話中，父親要求自己把它（退出王室的決定）寫下來，哈里也照做了——包括他們計劃宣布這一決定的具體日期。

哈里還表示，自己非常愛哥哥威廉王子（Prince William），他稱兩人有一世人兩兄弟的情誼，但這不等於他不需要分開的時間。他說兩人需要空間。他也說，他說自己非常愛威廉，兩人曾走過人生最低潮，有相同的經驗，「但我們走在不同的路上」。

他說自己與威廉的關係在這一刻是「間隙」的狀態，而「時間將治療所一切，希望吧」。

此外，他還表示，在2020年第一季度他和梅根宣布將不再履行王室成員職責後，王室就切斷了他的經濟來源。他說，兩人最近與Netflix和Spotify的合作，並不在他們退出王室時的計劃之中，而是在他們經濟上與家人切斷聯繫後發生的。兩人在剛退出王室時，是靠着戴安娜王妃留給哈里的遺產生活。

5. 退出王室是因為擔心戴安娜的歷史會重演

CNN稱，從兩人的訪談中可以看出，已故的戴安娜王妃仍對哈里梅根的生活有着很大的影響。

哈里在訪談中不斷提到，退出王室是因為「自己擔心歷史會重演」，而這段「歷史」正是戴安娜王妃為躲避狗仔追蹤而發生的那場致命車禍。「我看到的是歷史在重演。但（這）要危險得多，因為加上了種族問題，加上了社交媒體……」他說道。

哈里也談到亡母，稱如她仍在生，會對這件事發生感到非常生氣、也非常難過，但最終她想要的只是我們幸福。

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6. 我失去了我的父親，我失去了一個孩子，我差點失去了自己的名字和身份，已經不再懼怕失去

當奧花雲費問兩人是否後悔過時，哈里的回答是：「沒有。我真的為我們感到驕傲。我為我的妻子感到驕傲。她在處境殘酷的日子裏把阿奇安全地生了下來。每天我回到家都看到梅根哭着給阿奇餵奶……我們做了該做的。」而梅根則表示，自己後悔「當他們說我會受到保護時，我竟然相信了他們」。

哈里吿訴奧花雲費，過去一年的自由像是自己收到的一份新禮物，尤其是和兒子阿奇共度的美好時光。「我想對我來說最難忘的是，把他放在自行車後座的嬰兒座椅上，帶他騎自行車，這是我年輕時從來沒有做過的事。」他說道。

哈里還在採訪中表示，自己「此前被困在體制中而不自知」，而梅根在他生命中的出現，毫無疑問救了自己。

當被問及公開分享真相有什麼想法，以及是否害怕遭到抵制時，梅根表示，自己不會生活在恐懼中。梅根回答道：「我不知道他們怎麼會期望在過了這麼久以後，面對一直不斷的造謠，我們仍然會保持沉默。」

「如果這伴隨着失去東西的風險，那麼已經有很多東西失去了，」她補充道。「我失去了我的父親，我失去了一個孩子，我差點失去了自己的名字，還有身份。但我還站在這裏，我希望人們能從中得到啟示，了解到人生還有另一面，生活是值得的。」

梅根表示，現在在美國新家的生活「真的很充實」——夫婦二人已經能夠專注於「回歸基本生活」，她非常期待徹底離開王室後的生活，現在「只是個開始」。當被問及她和哈里的故事是否有個圓滿結局時，她斬釘截鐵地回答道：「它比你讀過的任何童話都美好。」