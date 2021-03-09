緬甸政變｜仰光示威者一度被圍困　英媒：清晨起離開　約50人被捕

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-09 16:41

緬甸軍警3月8日包圍仰光三橋區（Sanchaung）並搜捕示威者。英媒9日引述社運人士指，數以百計被困的年輕示威者已離開。報道提及，一個倡導團體表示，約有50人在搜捕行動期間被捕。

緬甸政變：圖為3月8日，緬甸軍警在仰光三橋區圍捕示威者。（Reuters）

路透社報道，一名示威者在社交媒體稱，軍警撤離後，他們在9日早上約5時可以離開三橋區。年輕社運人士沙亞孟（Shar Ya Mone，暫譯）指，她曾與另外約15至20人躲在一棟大廈中，民眾免費接載示威者回家並歡迎他們。

A nun stands between police and anti-coup protesters in Myitkyina, Myanmar today. #WhatsHappeningInMyanmar from Myitkyina News Journal pic.twitter.com/T2JhNsjekI — Matthew Tostevin (@TostevinM) March 7, 2021

路透社7日報道，緬甸媒體Myitkyina News Journal於2月28日拍攝到一名修女乞求警員不要對示威者開槍，並向警員下跪，阻止他們前進。當地媒體指修女名為羅扎（Ann Roza）。她說，她決定為了緬甸人，用自己的生命去冒險，並稱：「當示威者受傷時我感到心痛，看到他們處於痛苦中，令我受不了。」