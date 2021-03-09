東京奧運｜日媒：日本政府基本決定不接待海外觀眾

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-09 21:47

日本共同社3月9日引述多名消息人士報道，日本政府已經基本決定東京奧運和殘奧會將不接納來自海外的觀眾，未來會與國際奧委會方面開會，作出正式決定。傳遞聖火的出發儀式也會以無觀眾形式舉行。

本月內正式決定

報道指，日本政府是基於新冠肺炎（COVID-19）疫情而作出有關決定，官員認為由於日本公眾憂慮及多國出現變種病毒株的關係，現在舉辦奧運已不可能招待海外觀眾。日本方面未來將與國際奧委會等團體召開視像會議，在本月較後時間作出正式決定。

日本輿論之前已傳出政府可能不接待海外觀眾的消息，有東京奧運義工感到失望，並指「這是全球最大規模的體育盛事，我原本期待與語言和文化不同的眾多觀眾交流。如果從海外（的觀眾）沒法來，活動的樂趣就會消失，很遺憾。」

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聖火出發儀式以無觀眾形式舉行

東京奧運的聖火傳遞計劃在3月25日開始，共同社也引述有份參與規劃的知情人士報道，為了抗疫，聖火傳遞的出發儀式將在沒有觀眾的情況下展開。

東京奧組委認為不僅在沿途，相關儀式也有必要徹底避免觀眾聚集的情況，出發儀式將僅限相關人士和受邀嘉賓出席，普通民眾無法在現場觀看。

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